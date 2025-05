¿Deudas que enferman? descubre cómo salir de ellas sin intereses abusivos

En Ecuador, la usura está penalizada por el Artículo 309 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con 5 a 7 años de prisión para quienes excedan la tasa legal de 17.3% anual para créditos de consumo, según el Banco Central del Ecuador (2025). María (nombre protegido, una portovejense que tiene por costumbre pedir dinero prestado, asegura que los chulqueros cobran hasta 20-40% mensual, mientras que plataformas digitales no reguladas aplican tasas de hasta 1,238% anual, según Equifax (2021). Estas deudas generan estrés crónico, vinculado a ansiedad y depresión, según un estudio de 2021 en Frontiers in Psychiatry, que encontró que el 65% de personas endeudadas reportan síntomas de salud mental.

Instituciones reguladas, como bancos y cooperativas, ofrecen préstamos con tasas de 8% a 17% anual. En 2024, las cooperativas otorgaron $2.500 millones en créditos, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La reestructuración de deudas, permitida por la Ley de Alivios Financieros (2024), extiende plazos hasta 5 años sin penalidades, según la Superintendencia de Bancos. Un presupuesto es esencial: Tus Finanzas sugiere asignar 50% de ingresos a gastos esenciales, 30% a deudas y 20% a ahorros.

Vender activos no esenciales, como electrodomésticos, en plataformas como MercadoLibre, genera ingresos sin endeudarse. La Defensoría del Pueblo ofrece asesoría gratuita para negociar deudas, atendiendo a 12,000 personas en 2023, según su portal.

Deudas con prestamistas ilegales que generan interés y afectan la salud mental

Chulqueros digitales, activos en redes sociales, captan clientes con préstamos rápidos, pero usan datos personales para extorsión, según Ecuavisa (2021). Equifax reportó 241 casos de usura en 2020 y 191 en 2021, afectando a microempresarios y mujeres. El estrés financiero eleva el cortisol, aumentando el riesgo de insomnio y enfermedades cardiovasculares, según Frontiers in Psychiatry (2021). En Manabí, con 35% de pobreza según el INEC (2024), la vulnerabilidad impulsa el uso de prestamistas ilegales.

Denunciar usura es clave. La Fiscalía General recibe reportes vía ECU-911, con 50 prestamistas procesados en 2024, según el Ministerio de Gobierno. La Superintendencia de Bancos bloqueó 10 plataformas digitales ilegales en 2025, según su sitio web.

Recomendaciones y prevención

Negociar con acreedores legales reduce cuotas. En 2024, 15.000 clientes reestructuraron deudas con bancos, según la Superintendencia de Bancos. Evitar préstamos gota a gota, con intereses diarios de hasta 5%, es crucial, según Tus Finanzas. Si se está en un préstamo ilegal, pagar rápidamente y denunciar protege contra amenazas, per Ola Bini del Centro de Autonomía Digital.

Educación financiera mitiga riesgos. En 2025, 5.000 personas en Manabí recibieron capacitación gratuita, según Tus Finanzas, promoviendo ahorros y créditos regulados. Verificar prestamistas en la Superintendencia de Bancos evita fraudes. La campaña Jaque al Fraude, inspirada en Colombia, fomenta revisar credenciales de fintechs.

Hacia la estabilidad financiera

Adoptar hábitos financieros disciplinados, como priorizar créditos formales, es esencial. Reportar actividades sospechosas al ECU-911 protege a las comunidades. En Ecuador, donde la salud mental sufre por deudas, soluciones legales y educación financiera ofrecen un camino seguro para recuperar la estabilidad económica. (22)