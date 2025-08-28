Detienen en Pomasqui a un hombre con más de 60 mil dólares falsos que vendía en TikTok

La Policía Nacional detuvo a Pablo C., ciudadano ecuatoriano con antecedentes penales, durante un allanamiento realizado el 27 de agosto en Pomasqui, al norte de Quito. El operativo fue el resultado de una investigación de 30 días iniciada tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre la venta de billetes falsos a través de TikTok.

Detención de billetes falsos

Durante la intervención, los agentes decomisaron USD 60.280 en billetes falsificados, clasificados como tipo G5, una imitación de alta calidad que dificulta su detección por medios tradicionales.

También se encontraron documentos de tránsito robados o adulterados, entre ellos especies de revisión vehicular, licencias de conducir y matrículas correspondientes a distintas jurisdicciones. El material fue trasladado a cadena de custodia para su análisis pericial.

La detención de Pablo C. fue posible gracias al monitoreo de su actividad en redes sociales, donde habría ofrecido paquetes de dinero falso, promocionando la entrega de USD 10 000 en billetes falsos por apenas USD 500 reales.

Posible red de falsificación en investigación

Las autoridades investigan ahora el origen de los documentos encontrados en la vivienda del detenido. El principal objetivo es determinar si las especies decomisadas fueron sustraídas de manera ilegal de instituciones públicas o si se trata de falsificaciones completas.

La Policía Nacional señaló que este hallazgo podría estar vinculado con una red más amplia dedicada a la falsificación y distribución ilegal de documentos y billetes, por lo que no se descarta la detención de más involucrados en los próximos días.

“Las investigaciones se mantienen abiertas para establecer el alcance real del delito y los posibles nexos con otras actividades ilícitas”, indicó un vocero de la institución.

TikTok como canal de distribución ilícita

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el uso de TikTok como plataforma para promocionar actividades ilegales, una tendencia creciente que ha sido detectada en investigaciones recientes.

Los videos, según los reportes policiales, ofrecían paquetes de billetes falsificados a precios reducidos, con métodos de entrega directa. Este canal permitía al sospechoso evadir controles convencionales y captar a posibles compradores con rapidez.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar contenido sospechoso en redes sociales y evitar el uso o circulación de dinero falso, ya que también constituye un delito.

Proceso legal en curso

Pablo C. fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales y podría enfrentar cargos por falsificación de moneda, uso de documentos públicos falsos y asociación ilícita. Estos delitos tienen penas privativas de libertad que podrían alcanzar los 10 años, dependiendo de la gravedad y la participación comprobada.

Mientras tanto, la Policía continúa con los análisis técnicos sobre los documentos decomisados y el seguimiento de posibles compradores o cómplices identificados a través de las redes sociales utilizadas por el detenido.

Recomendaciones ante billetes falsos

El uso de billetes falsos no solo afecta a quienes los reciben sin saberlo, sino que también puede tener consecuencias legales. Las autoridades recomiendan:

Verificar billetes con luz ultravioleta o dispositivos especiales.

Realizar transacciones importantes en sitios formales o con supervisión bancaria.

Reportar cualquier intento de compra o venta de billetes falsos a través del 1800-DELITO.

La colaboración ciudadana es clave para prevenir la circulación de moneda ilegal y desarticular redes de falsificación. (12)