Detienen dotación de agua en Portoviejo para mantener calidad del servicio

La empresa municipal Portoaguas interrumpió la dotación de agua potable en la zona norte de Portoviejo desde este lunes. Esto, debido a una limpieza programada de decantadores en la planta potabilizadora Cuatro Esquinas, afectada por residuos provenientes de trabajos realizados por la Empresa Pública del Agua (EPA EP). El servicio se reanudará con normalidad desde el miércoles, según informó Víctor Vera, director de Operación y Mantenimiento de la empresa.

Mantenimiento por afectación externa

La limpieza de los decantadores responde a la presencia de lechuguines y raíces que arrastró la limpieza en la represa Poza Honda. Esta es operada por la Empresa Pública del Agua, EPA EP. Estos residuos alcanzaron la planta Cuatro Esquinas y limitaron el caudal de tratamiento.

“Nos impide llegar al tope de caudal de tratamiento y debemos hacer estas limpiezas para garantizar condiciones adecuadas de bombeo”, indicó Víctor Vera. El ingeniero fue quien supervisó las labores desde la madrugada.

El procedimiento comenzó a las 5:00 con el vaciado de los decantadores, continuó hasta las 15:30 con la limpieza y cerró con el llenado y reimpulso del sistema que se extiende hasta las 18:00.

Sectores afectados por la suspensión de dotación de agua

La interrupción temporal impactó a todos los sectores abastecidos por el tanque UTM, incluyendo Picoazá, la ciudadela Municipal, y la Fabián Palacios y áreas adyacentes hacia el norte. Mientras tanto, la empresa prioriza el suministro hacia la zona céntrica sur y sectores como Los Florones, para evitar un desabastecimiento total en la ciudad.

Vera explicó que la semana pasada se había afectado el centro de la ciudad para permitir la alternancia del proceso de limpieza. “Ahora toca la zona norte. Es una medida necesaria que permite sostener el sistema de distribución en su conjunto”, precisó.

El vocero aclaró que estas tareas no pueden evitarse mientras exista acumulación de residuos provenientes de otras fuentes. “Si no hubiera existido esa limpieza en la represa, capaz no eran necesarias estas intervenciones, pero debemos mantener el sistema en condiciones óptimas”, sostuvo.

Frecuencia y condiciones de limpieza para la dotación de agua

Los trabajos de limpieza en la planta Cuatro Esquinas no son esporádicos. Según Vera, esta actividad se realiza mensualmente, aunque su frecuencia varía según la condición del agua cruda.

“Muchas veces aguantamos hasta 60 días sin hacer limpieza, pero depende de la dinámica de residuos que vengan por el canal”, aseguró. Durante la temporada seca, el sistema permite mayor holgura. En cambio, el invierno fuerte obliga a ejecutar estas tareas con mayor frecuencia.

Estas limpiezas buscan evitar interrupciones prolongadas y garantizar la continuidad del servicio de agua potable en toda la ciudad. Vera también insistió en que, pese a las molestias, el objetivo es prevenir cortes más graves y preservar la calidad del recurso.

Infraestructura y recurso hídrico

La planta potabilizadora Cuatro Esquinas es una de las principales instalaciones que abastece a Portoviejo. Su eficiencia depende de factores naturales, como el caudal y limpieza del agua captada desde Poza Honda, y de tareas técnicas periódicas para asegurar su operatividad.

La Empresa Pública del Agua ejecuta regularmente acciones de limpieza en represas y canales para mantener el flujo. Sin embargo, estas labores suelen afectar temporalmente las condiciones del líquido en las plantas receptoras.

Portoaguas ha implementado protocolos de mantenimiento y alternancia en el suministro para responder a estas eventualidades. Su prioridad, según la empresa, es asegurar que todos los sectores reciban agua, incluso durante estos procesos críticos.