Detienen al hermano de ‘Iván Mordisco’, señalado como jefe financiero de las disidencias de las FARC en Colombia

El presidente de Colombia Gustavo Petro anunció este viernes la detención de Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, hermano de ‘Iván Mordisco’, durante la Operación Medusa XII en Cundinamarca, por su papel en las finanzas y logística del narcotráfico.

Colombia vive momento de tensión

El operativo estuvo liderado por la Policía Nacional de Colombia, que señaló al detenido como “coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias en el centro y sur del país”.

Petro informó del hecho en un breve mensaje en su red social, donde escribió: “Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández”. La noticia fue confirmada por autoridades de seguridad.

La captura ocurre en un momento de alta tensión. Colombia enfrentó en menos de 24 horas tres atentados que dejaron una veintena de muertos y decenas de heridos.

Tres ataques en 24 horas

En Cali, Valle del Cauca, al menos ocho personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas por una explosión cerca de un cuartel militar, el ataque más grave en esa ciudad desde 2019.

Horas después, en Antioquia, doce policías fallecieron y trece más resultaron heridos. Esto ocurrió cuando un helicóptero oficial fue alcanzado por un dron cargado con explosivos en el municipio de Amalfi.

Finalmente, en Florencia, Caquetá, una explosión sacudió la madrugada del viernes. Aunque solo causó daños materiales, generó temor tras los ataques previos en otras regiones.

Un conflicto que preocupa a Colombia

Las autoridades atribuyen la ola de violencia a las disidencias de las FARC, lideradas por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. Voces del gobierno no descartan la participación de otras facciones.

Incluso, el Gobierno central mencionó al Clan del Golfo como posible responsable de algunos ataques. El escenario refleja la persistencia del conflicto armado y el peso del narcotráfico.

La captura de ‘Mono Luis’ representa un golpe simbólico a las disidencias. Expertos advierten que la estructura criminal sigue activa en varias regiones de Colombia.