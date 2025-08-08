Detienen a un hombre por el delito de transporte ilegal de combustible en Los Bajos, Montecristi

A Luis Miguel B. S., de 38 años, lo detuvieron en el sector Los Bajos, Río Caña, provincia de Manabí, por transportar ilegalmente 10,000 galones de diésel en un tráiler sin los documentos habilitantes, en un esfuerzo por frenar el contrabando de combustibles.

En un operativo de rutina enfocado en el tráfico de combustible, las Fuerzas Armadas ecuatorianas interceptaron un tráiler en el kilómetro 147 de la vía Los Bajos – Río Caña, en la provincia de Manabí, a las 03:00 de la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025.

El conductor, identificado como Luis Miguel B. S., no presentó los permisos necesarios para justificar la transportación de 10,000 galones de diésel (CLDH), lo que llevó a su inmediata aprehensión. El vehículo y el combustible lo confiscaron y puestos a disposición de las autoridades. Esto para las investigaciones correspondientes.

Punto de tráfico

El hecho ocurrió en una zona conocida por ser un punto crítico para el tráfico ilegal de hidrocarburos. Especialmente hacia las fronteras con Perú y Colombia, donde los combustibles subsidiados por el Estado ecuatoriano son revendidos a precios más altos. Según el Ministerio de Defensa Nacional, este tipo de operativos forma parte de una estrategia nacional. Enfocado para reducir los delitos hidrocarburíferos, que generan pérdidas anuales estimadas en 1,500 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

El conductor, sin antecedentes penales, lo trasladaron a una unidad de aseguramiento temporal. Mientras que el tráiler, un vehículo de gran capacidad, lo inspeccionaron para determinar la procedencia del combustible. Las autoridades no han revelado si el diésel provenía de una toma clandestina o de una red organizada. Pero el caso refuerza la necesidad de controles estrictos en la región.