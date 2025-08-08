Detienen a sospechoso de tiroteo que dejó cuatro muertos en bar de Montana, Estados Unidos

Autoridades de Montana, Estados Unidos arrestaron este viernes 8 de agosto a Michael Paul Brown, presunto responsable del tiroteo que cobró la vida de cuatro personas en un bar de Anaconda el pasado 1 de agosto. El ataque, ocurrido en el establecimiento The Owl, desencadenó una operación de búsqueda masiva que culminó con la captura del sospechoso, un veterano del ejército estadounidense, tras una semana de intensa persecución. La detención fue confirmada por el gobernador Greg Gianforte.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:30 horas (hora local) en el bar The Owl, ubicado en el centro de Anaconda, una localidad de aproximadamente 9,000 habitantes. Según la División de Investigación Criminal de Montana (DCI), las víctimas incluyen al camarero del local y tres clientes, cuyas identidades no han sido divulgadas. Brown, fue identificado como el autor del ataque y huyó de la escena, lo que llevó a un operativo conjunto de agencias locales, estatales y federales, incluyendo al FBI y equipos SWAT.

Operativo y captura de presunto responsable

Tras el incidente, las autoridades localizaron una camioneta blanca Ford F-150 de 2007, propiedad de Brown, abandonada en la zona de Stump Town, al oeste de Anaconda. Las imágenes de las cámaras de seguridad del bar mostraron al sospechoso huyendo descalzo y sin camisa. El hecho intensificó la búsqueda en áreas boscosas y montañosas cercanas, como el Área de Manejo de Vida Silvestre de Garrity Mountain. La DCI, junto con otras agencias, mantuvo un operativo continuo, restringiendo el acceso a ciertas zonas y exhortando a la población a reportar cualquier avistamiento del sospechoso.

El gobernador Gianforte, en un mensaje publicado en la red social X, expresó: “Increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana. Gracias a todos los colaboradores por su compromiso con la búsqueda. Que Dios siga acompañando a las familias de las cuatro víctimas que aún lamentan su pérdida”. La captura de Brown, aunque confirmada, no incluyó detalles específicos sobre el lugar o las circunstancias de su detención.

Antecedentes del sospechoso de tiroteo

Michael Paul Brown, exsoldado del ejército estadounidense, sirvió como tripulante de blindados entre 2001 y 2005, con un despliegue en Irak de 2004 a 2005. Posteriormente, formó parte de la Guardia Nacional de Montana hasta 2009, alcanzando el rango de sargento, según registros militares. Las autoridades creen que Brown conocía a la mayoría de las víctimas, aunque no se han revelado motivos claros detrás del ataque. El propietario del bar, David Gwerder, afirmó no tener conocimiento de conflictos previos entre Brown y las víctimas. Por lo que se sugiere que el sospechoso “simplemente perdió la cabeza”.

Anaconda, una comunidad rural conocida por su pasado industrial ligado a la minería del cobre, se vio profundamente afectada por el incidente. El tiroteo llevó al cierre temporal de comercios y generó un ambiente de incertidumbre en la localidad. La búsqueda de Brown mantuvo en vilo a los residentes, quienes recibieron advertencias para evitar áreas específicas y reportar cualquier información al 911.