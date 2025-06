Detienen a presuntos extorsionadores durante operativo simultáneo en Santo Domingo, El Carmen y Quito

La noche del 12 de junio de 2025, la Policía Nacional detuvo a tres presuntos extorsionadores en Santo Domingo, El Carmen y Quito, luego de una denuncia presentada por un comerciante que recibió amenazas vía WhatsApp. Las capturas se realizaron como parte del Operativo Libertad 433, liderado por la Fuerza Investigativa contra la Extorsión (FICE), tras varios meses de investigación.

Investigación inició con una denuncia en enero

El caso comenzó el 27 de enero de 2025, cuando un comerciante denunció que había sido víctima de intimidación. Según su relato, el 18 de junio de 2024 recibió mensajes amenazantes en su celular, en los que se le exigía $2.500 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

La denuncia activó los protocolos de la DINASED y la UNASE, unidades especializadas en crímenes contra la vida y extorsión. Ambas coordinaron diligencias investigativas que llevaron a la identificación de los presuntos responsables. Los datos recopilados permitieron a la Fiscalía emitir boletas de detención y coordinar el operativo ejecutado cinco meses después del inicio formal de la investigación.

Detienen a extorsionadores en operativo simultáneo

La noche del 12 de junio, cerca de las 23h30, se desplegaron agentes en varios puntos estratégicos de Santo Domingo, El Carmen y Quito, como parte del Operativo Libertad 433.

Durante el procedimiento, se logró detener a extorsionadores identificados como Miguel Ángel C. B., Josue Jahir C. B. y Robinson Gabriel C. P. Ellos presuntamente serían los autores de los mensajes intimidatorios enviados a la víctima. En el operativo se incautaron cuatro teléfonos móviles, los cuales serán parte de las pericias para obtener más evidencia. Los detenidos fueron trasladados ante las autoridades judiciales competentes.

Autoridades refuerzan lucha contra el crimen organizado

La Policía Nacional del Ecuador reafirmó su compromiso en el combate contra la extorsión y el crimen organizado. Se señaló que casos como este forman parte de una problemática creciente en el país. El Ministerio del Interior ha impulsado operativos como parte del Plan Nacional de Seguridad, que busca reducir este tipo de delitos y fomentar una cultura de denuncia segura y efectiva.

Detienen a extorsionadores con tecnología y coordinación

Este caso pone en evidencia cómo la tecnología, aunque útil para las comunicaciones, ha sido aprovechada por organizaciones delictivas para amenazar y extorsionar a sus víctimas. La Policía recomienda no entablar conversación con extorsionadores, guardar toda evidencia digital y acudir inmediatamente a las autoridades. Además, recuerda que toda denuncia es confidencial y garantiza acompañamiento durante el proceso investigativo (31).