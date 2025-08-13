COMUNIDAD POR USD 1
Detienen a agente de la ATM Guayaquil con supuestos documentos falsos y arma; alcalde Aquiles Alvarez se pronuncia

En funcionario tenía en su poder documentos de matriculación y otros, de los cantones de Manabí, Guayas y de Quito.
Detienen a agente de la ATM Guayaquil con supuestos documentos falsos y arma; alcalde Aquiles Alvarez se pronuncia
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional detuvo a un servidor de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, identificado como Diego Fabrizzio R.P., durante un allanamiento realizado en el sector Cristo del Consuelo, la tarde del martes 12 de agosto. El operativo se desarrolló como parte de acciones investigativas para combatir la corrupción y el delito en dependencias municipales.

Según el reporte policial, en el domicilio del funcionario se encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm. También dos alimentadoras, 85 cartuchos sin percutir, 20 placas vehiculares de motocicletas y automóviles. Además le hallaron documentos con características similares a certificados de revisión y matriculación vehicular.

Documentos de tránsito de siete cantones

Los documentos de transito estaban sellados con insignias de siete cantones: Balzar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre. También se hallaron cédulas, licencias, facturas, comprobantes de depósitos. Entre otros indicios existen dos computadoras portátiles, un teléfono celular y un vehículo.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención e indicó que se trata de un golpe a las “estructuras económicas criminales de los grandes municipios que se golpean el pecho diciendo que son paradigma de honestidad”. Aseguró que habrá “cero impunidad para todos los delincuentes”. El ministro Reimberg lideró meses a atrás las intervenciones de las agencias de tránsito de Manta y Durán.

Respuesta del alcalde Aquiles Alvarez

En su enlace radial de este miércoles 13 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó a la captura. Aclaró que, entre las evidencias levantadas, “no se encontró nada relacionado a la ATM”. Además, que la documentación pertenecía a otros cantones, incluso a Quito, recalcó Alvarez. “Cero de la ATM, cero. Vamos a ser implacables con este tipo de actos, y que pongan la cara del delincuente”, expresó.

Alvarez respaldó al gerente de la ATM, Fernando Navas, para aplicar “mano dura” en estos casos y señaló que este tipo de hechos permiten abrir sumarios administrativos que podrían derivar en la desvinculación del servidor detenido.

Por su parte, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), emitió un comunicado en el que aclaró que sus agentes no participan en el proceso de revisión técnica vehicular, ya que esta labor es ejecutada por la concesionaria SGS. La entidad recalcó que no tolerará actos de corrupción y colaborará con las investigaciones para que los responsables sean sancionados. El caso se encuentra bajo indagación de la Fiscalía. (37).

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

