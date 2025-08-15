Detenidos en Babahoyo: persecución policial termina con captura de falsos militares armados

La Policía Nacional informó sobre cuatro hombres detenidos en Babahoyo el jueves 14 de agosto, luego de una persecución que inició en el recinto Chilintomo y concluyó en una gasolinera de la vía a Jujan. Los sujetos, armados y disfrazados con uniformes militares, son investigados por su presunta participación en asesinatos registrados en la parroquia San Juan de Puebloviejo.

Inicio de la persecución que dejó detenidos en Babahoyo

Los agentes detectaron a los sospechosos en una camioneta blanca. Al intentar detenerlos, el copiloto disparó contra los uniformados. Pese al ataque, ningún policía resultó herido.

La persecución terminó en la gasolinera Puma, donde los oficiales lograron la captura de los ocupantes del vehículo. En la intervención se hallaron tres fusiles, una pistola, un revólver, una escopeta, 90 municiones de calibre 5.56, proyectiles de 9 milímetros y seis uniformes similares a los de uso militar.

El coronel Washintong Chugá, jefe policial de la zona, confirmó que las armas serán sometidas a pericias para determinar si fueron empleadas en otros hechos violentos.

Detenidos en Babahoyo

Los capturados fueron identificados como Antonio G., de 21 años, alias “Budowski”; Juan M., de 24; Jordan C., de 22 y Arturo A., de 30.

Uno de ellos, Antonio G., es considerado objetivo de intermedio valor por la Policía. Tenía una boleta de captura vigente por tenencia de armas. Su detención se suma a operativos previos que buscan frenar el accionar de Los Choneros en Los Ríos, según informó la Policía.

“Se logró la desarticulación parcial del grupo delictivo Los Choneros, dedicados a homicidios, extorsiones y secuestros extorsivos. Usaban uniformes militares para sus crímenes”, precisó Chugá.

Contexto violento en Puebloviejo

El operativo se ejecutó tras el asesinato de tres hombres en la parroquia San Juan de Puebloviejo. El primer hecho ocurrió en el sector San Francisco, donde sujetos disfrazados de militares acribillaron a Pedro Franco Alvario.

Horas después, en el recinto Las Casitas, Giovanni Barrios (47) y Walter Ochoa (23) resultaron ejecutados mientras dormían. Los agresores, también vestidos con uniformes, ingresaron a la casa y huyeron en camioneta.

Estos ataques encendieron las alarmas de las autoridades, que desplegaron operativos en Babahoyo y otros cantones de Los Ríos.

Campo de acción de la banda

De acuerdo con la Policía, Los Choneros mantienen operaciones en cantones de Guayas como Milagro y Durán, y en Los Ríos en localidades como Babahoyo, Vinces y Puebloviejo.

La captura de los detenidos en Babahoyo permitirá esclarecer las motivaciones detrás de los últimos homicidios y el nivel de organización de la banda.

Estadísticas de violencia

En Babahoyo y Puebloviejo, el uso de falsos uniformes para cometer crímenes ha sido una modalidad recurrente en los últimos dos años. La Policía espera que las investigaciones determinen la relación de las armas incautadas con otros delitos en la región (31).