Detenido un hombre tras agredir a su madre y retenerla en su domicilio durante varios días en Mijas

Un hombre fue detenido este mes en el municipio de Mijas, Málaga, España, como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar, tras agredir físicamente a su madre y mantenerla retenida en su domicilio durante varios días, según informó la Policía Local.

Denuncia de la madre permitió la actuación policial

La intervención policial se produjo tras un aviso recibido en el centro de coordinación de emergencias, que alertaba sobre una posible agresión en un establecimiento ubicado en Mijas Pueblo. Al personarse en el lugar, los agentes confirmaron la agresión física y recabaron el testimonio de la víctima, quien manifestó que había sido retenida contra su voluntad por su propio hijo en su vivienda.

Según detalla la Policía Local a través de una publicación oficial, la madre pudo finalmente salir del encierro y solicitar ayuda. Varios testigos corroboraron su relato, lo que llevó a los agentes a proceder con la detención inmediata del individuo, quien fue identificado como residente en la zona.

Detención y traslado a disposición judicial

El hombre fue detenido en el mismo lugar de los hechos y trasladado por los agentes a dependencias de la Guardia Civil, donde fue puesto a disposición judicial. Por su parte, la víctima fue acompañada por miembros de la unidad de paisano de la Policía Local a las oficinas de la Guardia Civil para formalizar la denuncia correspondiente.

El cuerpo de seguridad ha indicado que el caso fue atendido con prioridad por tratarse de un presunto delito de violencia en el ámbito familiar, figura penal tipificada en el artículo 173 del Código Penal español, y que agrava la pena en función de la relación entre agresor y víctima.

Liberaron a la madre

La Policía Local de Mijas ha reiterado en su comunicación la importancia de actuar rápidamente ante cualquier indicio de violencia doméstica o de género, así como de denunciar cualquier situación que ponga en peligro la integridad física o psicológica de una persona dentro del núcleo familiar.

Este tipo de delitos, según las autoridades, requiere una intervención coordinada entre los cuerpos policiales, servicios sociales y sanitarios, a fin de garantizar la protección de la víctima y el adecuado proceso judicial para el presunto agresor.

El caso ha sido puesto en conocimiento del juzgado de guardia de Fuengirola, competente en materia penal en la comarca de Mijas, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Violencia en el entorno familiar

Según datos del Ministerio del Interior, los delitos de violencia en el ámbito familiar han mostrado un incremento sostenido en los últimos años, motivando campañas institucionales y un refuerzo en la formación de los cuerpos policiales para su detección temprana.

En la provincia de Málaga, el número de actuaciones por delitos contra la integridad familiar aumentó un 12 % durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con cifras del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género.

El Ayuntamiento de Mijas dispone de un Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, que ofrece apoyo psicológico, asesoría legal y seguimiento a las personas afectadas, así como campañas de concienciación sobre la prevención de estos delitos.