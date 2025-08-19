COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Detenido en Quinindé: Policía incauta droga y radios en operativo sorpresivo

Un hombre quedó detenido en Quinindé tras ser sorprendido con 550 gramos de marihuana y radios de comunicación. Autoridades destacan la incautación de 1.100 dosis de sustancias ilícitas.
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional del Ecuador, mediante la Subzona Esmeraldas, detuvo en Quinindé a un sujeto implicado en la tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El operativo se ejecutó la noche del lunes 18 de agosto, como parte de patrullajes preventivos para contrarrestar la venta de drogas en la provincia.

Hallazgo y detención en Quinindé

Durante recorridos de control y vigilancia, los uniformados observaron la actitud nerviosa y evasiva de un ciudadano identificado como Joffre Stalin G., quien intentó huir del lugar. La rápida intervención policial permitió su interceptación y aprehensión inmediata.

Al registrar al detenido en Quinindé, los agentes incautaron 550 gramos de marihuana, equivalentes a 1.100 dosis destinadas al consumo interno, así como tres radios de comunicación que, según la Policía, facilitarían la coordinación de ventas y distribución ilícita en la zona.

El ciudadano fue inmediatamente puesto a órdenes de la autoridad competente, y los indicios ingresaron en cadena de custodia, asegurando los trámites periciales y legales correspondientes.

Detenido en Quinindé: Impacto del operativo

La acción policial destaca por la cantidad de drogas retiradas del mercado y la prevención de posibles delitos asociados a su comercialización. Las autoridades recalcaron que la incautación de radios de comunicación evidencia un nivel de organización en la actividad ilícita.

Según datos de la Subzona Esmeraldas, estos operativos se han intensificado en 2025: en los primeros ocho meses se han realizado más de 150 incautaciones de drogas en cantones como Quinindé, Esmeraldas y Atacames, lo que refleja la persistencia del microtráfico en la provincia.

Detenido en Quinindé: siguen los operativos

La Policía ha informado que continuará con patrullajes preventivos para impedir la distribución de drogas.

La provincia de Esmeraldas ha registrado un aumento en delitos relacionados con drogas y microtráfico, especialmente en cantones fronterizos y con alto tránsito vehicular.  El detenido en Quinindé se suma a la lista de ciudadanos aprehendidos en la provincia este año, fortaleciendo el control policial y la vigilancia comunitaria. La institución recordó a la ciudadanía que puede reportar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales de denuncia (31).

