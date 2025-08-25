Destruyen presunta gallera clandestina en Santo Domingo de los Tsáchilas

En un operativo conjunto realizado el viernes 22 de agosto de 2025, las autoridades de Santo Domingo de los Tsáchilas intervinieron un predio que funcionaba como presunta gallera clandestina ubicada en la cooperativa María del Rosario, en la vía a Quevedo. El establecimiento operaba sin los permisos correspondientes y se encontraba en un área verde destinada para uso comunitario.

La intervención fue parte de un esfuerzo coordinado entre el bloque de seguridad, las comisarías y el municipio local, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad en la provincia. Según la gobernación de Santo Domingo, el sitio fue destruido como parte de este proceso de recuperación.

Gallera clandestina destruída, como parte de la recuperación de espacios públicos

El mismo día, en horas de la mañana, las autoridades realizaron otro operativo en el barrio Zaracay, donde retiraron portones colocados en accesos estratégicos por grupos al margen de la ley, según las autoridades. Estos obstáculos dificultaban las labores de allanamiento y requisas por parte de los uniformados.

Las autoridades han intensificado los controles en lugares de entretenimiento como billares, bares, centros de tolerancia y galleras, en respuesta a recientes hechos violentos. Días atrás, una masacre en un billar de la Zona Rosa de Santo Domingo dejó siete personas fallecidas en horas de la madrugada.

Galleras clandestinas y violencia

Las galleras clandestinas han sido objeto de atención debido a su vinculación con actividades ilícitas y hechos violentos. En abril de 2025, un ataque armado en la gallera La Fortaleza, ubicada en El Carmen, cerca a la parroquia Puerto Limón, resultó en la muerte de once personas y dejó a otras nueve heridas. Los atacantes, vestidos con uniformes militares, irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los asistentes.

Este tipo de eventos ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a las autoridades a reforzar los controles en estos establecimientos.

Autoridades hablan de compromiso con la seguridad

Las autoridades de Santo Domingo de los Tsáchilas han reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la recuperación de espacios públicos. Los operativos continuarán en diferentes sectores de la provincia, con el objetivo de desarticular actividades ilegales y garantizar el bienestar de la población.

La intervención en la gallera clandestina de la cooperativa María del Rosario es un ejemplo del trabajo conjunto entre las diferentes entidades gubernamentales para enfrentar la inseguridad, en busca de promover un entorno más seguro para todos los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas (31).