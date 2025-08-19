¿Destronará Carlos Alcaraz a Jannik Sinner? El US Open será clave en la lucha por el número 1

Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, conquistó el Masters 1000 de Cincinnati 2025 al vencer a Jannik Sinner, quien se retiró por fiebre con un marcador de 5-0 en el primer set, según la ATP.
La final, disputada el 18 de agosto en el Lindner Family Tennis Center, otorgó a Alcaraz 1.000 puntos y 1.124.380 dólares. Sinner, número 1 mundial, no sumó puntos tras defender el título de 2024, lo que permitió a Alcaraz reducir la brecha en el ranking.
Antes del torneo, Sinner lideraba con 11.480 puntos, mientras Alcaraz acumulaba 9.230 puntos, según el ranking ATP del 7 de agosto de 2025. Tras Cincinnati, Alcaraz elevó su total a 10.230 puntos, quedando a 1.250 puntos de Sinner, según el PIF ATP Live Rankings.
En la Race to Turin, que mide el desempeño en 2025, Alcaraz lidera con 7.550 puntos frente a los 6.010 de Sinner.
La victoria marcó el sexto título de Alcaraz en 2025, incluyendo Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s y Cincinnati, consolidando su récord de 53-6 en la temporada, según el Infosys ATP Win/Loss Index.
El US Open: Punto de Inflexión
Esto significa que Alcaraz podría superar a Sinner si gana el torneo (2.000 puntos) o si el italiano no alcanza al menos la tercera ronda (100 puntos), según cálculos basados en el sistema de puntos ATP.
El sistema de puntos del US Open otorga: 2.000 al campeón, 1.300 al finalista, 800 por semifinales, 400 por cuartos, 200 por octavos, 100 por tercera ronda, 50 por segunda y 10 por primera.
Rivalidad intensa en 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
Próximos torneos clave
Sinner defiende 1.090 puntos en estos eventos (90 en Shanghái, 1.000 en París-Bercy), mientras Alcaraz defiende 260 puntos (90 en Shanghái, 170 en Pekín), según ATP. Las Finals otorgan hasta 1.500 puntos al ganador invicto, lo que podría ser decisivo.
Sinner, líder desde el 10 de junio de 2024, ha mantenido el número 1 durante 58 semanas consecutivas. Sin embargo, su necesidad de defender 3.090 puntos hasta fin de año lo pone bajo presión, mientras Alcaraz, con solo 310 puntos que defender, tiene más margen para sumar.