¿Destronará Carlos Alcaraz a Jannik Sinner? El US Open será clave en la lucha por el número 1

Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, conquistó el Masters 1000 de Cincinnati 2025 al vencer a Jannik Sinner, quien se retiró por fiebre con un marcador de 5-0 en el primer set, según la ATP.

La final, disputada el 18 de agosto en el Lindner Family Tennis Center, otorgó a Alcaraz 1.000 puntos y 1.124.380 dólares. Sinner, número 1 mundial, no sumó puntos tras defender el título de 2024, lo que permitió a Alcaraz reducir la brecha en el ranking.

Antes del torneo, Sinner lideraba con 11.480 puntos, mientras Alcaraz acumulaba 9.230 puntos, según el ranking ATP del 7 de agosto de 2025. Tras Cincinnati, Alcaraz elevó su total a 10.230 puntos, quedando a 1.250 puntos de Sinner, según el PIF ATP Live Rankings.

En la Race to Turin, que mide el desempeño en 2025, Alcaraz lidera con 7.550 puntos frente a los 6.010 de Sinner.

La victoria marcó el sexto título de Alcaraz en 2025, incluyendo Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s y Cincinnati, consolidando su récord de 53-6 en la temporada, según el Infosys ATP Win/Loss Index.