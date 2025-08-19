COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Tenis

¿Destronará Carlos Alcaraz a Jannik Sinner? El US Open será clave en la lucha por el número 1

La carrera por el número 1 del ranking ATP entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se intensifica tras la victoria de Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, donde el español sumó 1.000 puntos para acercarse al italiano, líder mundial, de cara al US Open.
GyqTo0dXkAQc0M7

Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, conquistó el Masters 1000 de Cincinnati 2025 al vencer a Jannik Sinner, quien se retiró por fiebre con un marcador de 5-0 en el primer set, según la ATP.

La final, disputada el 18 de agosto en el Lindner Family Tennis Center, otorgó a Alcaraz 1.000 puntos y 1.124.380 dólares. Sinner, número 1 mundial, no sumó puntos tras defender el título de 2024, lo que permitió a Alcaraz reducir la brecha en el ranking.

Antes del torneo, Sinner lideraba con 11.480 puntos, mientras Alcaraz acumulaba 9.230 puntos, según el ranking ATP del 7 de agosto de 2025. Tras Cincinnati, Alcaraz elevó su total a 10.230 puntos, quedando a 1.250 puntos de Sinner, según el PIF ATP Live Rankings.

En la Race to Turin, que mide el desempeño en 2025, Alcaraz lidera con 7.550 puntos frente a los 6.010 de Sinner.

La victoria marcó el sexto título de Alcaraz en 2025, incluyendo Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s y Cincinnati, consolidando su récord de 53-6 en la temporada, según el Infosys ATP Win/Loss Index.

El US Open: Punto de Inflexión

El US Open, que comienza el 25 de agosto de 2025 en Nueva York, será crucial. Sinner defiende 2.000 puntos como campeón de 2024, mientras Alcaraz solo defiende 50 puntos tras su eliminación en segunda ronda, según ATP Tour.

Esto significa que Alcaraz podría superar a Sinner si gana el torneo (2.000 puntos) o si el italiano no alcanza al menos la tercera ronda (100 puntos), según cálculos basados en el sistema de puntos ATP.

El sistema de puntos del US Open otorga: 2.000 al campeón, 1.300 al finalista, 800 por semifinales, 400 por cuartos, 200 por octavos, 100 por tercera ronda, 50 por segunda y 10 por primera.

Una victoria de Alcaraz, combinada con una temprana eliminación de Sinner, lo colocaría como número 1 por primera vez desde 2022, cuando lideró durante 36 semanas

Rivalidad intensa en 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz y Sinner han protagonizado cuatro finales en 2025: Roma, Roland Garros, Wimbledon y Cincinnati. Alcaraz lidera el historial con 8 victorias frente a 5 derrotas, según el Lexus ATP Head2Head.
El español ganó en Roma, Roland Garros y Cincinnati, mientras Sinner se impuso en Wimbledon. Esta rivalidad, destacada por la ATP, definirá la lucha por el número 1 en los próximos torneos.

Próximos torneos clave

Tras el US Open, los Masters 1000 de Shanghái (6-12 de octubre) y París-Bercy (27 de octubre-2 de noviembre), junto con las Nitto ATP Finals (10-16 de noviembre), serán determinantes.

Sinner defiende 1.090 puntos en estos eventos (90 en Shanghái, 1.000 en París-Bercy), mientras Alcaraz defiende 260 puntos (90 en Shanghái, 170 en Pekín), según ATP. Las Finals otorgan hasta 1.500 puntos al ganador invicto, lo que podría ser decisivo.

Sinner, líder desde el 10 de junio de 2024, ha mantenido el número 1 durante 58 semanas consecutivas. Sin embargo, su necesidad de defender 3.090 puntos hasta fin de año lo pone bajo presión, mientras Alcaraz, con solo 310 puntos que defender, tiene más margen para sumar.

Ventaja de Alcaraz ante Jannik Sinner en la Race

En el PIF ATP Live Race to Turin, Alcaraz lidera con 7.550 puntos, seguido por Sinner con 6.010 puntos. Esta clasificación, que mide el desempeño en 2025, refleja la consistencia de Alcaraz, quien ha ganado 54 partidos frente a los 45 de Sinner.
Ambos ya están clasificados para las Nitto ATP Finals, según un comunicado de la ATP del 8 de agosto de 2025.

Escenario abierto para Fin de Año

La lucha por el número 1 dependerá de los resultados en el US Open y los torneos finales. Si Alcaraz mantiene su racha de 17 victorias consecutivas en Masters 1000, podría superar a Sinner, quien enfrenta la presión de defender 3.090 puntos hasta noviembre.
Alcaraz, con solo 310 puntos en juego, tiene una oportunidad clara de recuperar el liderato antes de las ATP Finals.

