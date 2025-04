Desgracia con suerte: tráiler se vuelca al costado del peaje en la vía Portoviejo-Montecristi; no hay fallecidos

La mañana de este jueves 24 de abril, un tráiler perdió el control bajando el Cerro Guayabal y se volcó a un lado de la estación del peaje, ubicado en la vía que conecta Portoviejo y Montecristi, en la provincia de Manabí.

Según los primeros reportes, el tráiler perdió pista y se llevó algunas barandas del peaje. No se han reportado fallecidos hasta el momento. Usuarios de redes sociales señalan que «fue una desgracia con suerte», ya que el accidente no cobró ninguna vida y el conductor alcanzó a cambiar de carril para no impactarse con el peaje y los conductores que transitaban por la zona.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) llegó hasta el lugar para tomar procedimiento del hecho y garantizar la movilización en la vía. La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), también llegó al sitio para realizar las investigaciones de este acontecimiento.

#Manabí | Así quedó parte de la estación de peaje luego de que un tráiler perdiera los frenos en la vía delegada Portoviejo-Montecristi. pic.twitter.com/icc50KHJvs — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) April 24, 2025

La empresa Manabí Vial confirmó el accidente de tránsito

El hecho fue confirmado por la empresa Manabí Vial, a cargo del mantenimiento y gestión de la vía. «Informamos a los usuarios de la vía delegada Portoviejo-Montecristi que ha ocurrido un siniestro de tránsito a la altura de la estación de peaje», informaron a través de sus redes sociales.

La entidad detalló que la vía estuvo habilitada a pesar del percance. Además, resaltó que instituciones de socorro atendieron a los afectados. Hasta ahora no se ha detallado el número de personas heridas que dejó este accidente de tránsito. La empresa Manabí Vial tampoco ha informado a cuánto ascienden los daños.

Una desgracia con suerte

Por esta arteria vial circulan a diario toda clase de vehículos, incluyendo de carga pesada como camiones y tráileres. En redes sociales circularon varios videos de los daños que ocasionó este percance vial.

Para poder estabilizar el pesado automotor se requirió de dos maquinarias pesadas. Según imágenes compartidas se observa al tráiler partido en dos.

De acuerdo con versiones de testigos, el automotor habría perdido los frenos y aseguran que se trató de una desgracia con suerte porque en el momento en el que el vehículo que transitaba por la zona no se encontraban otros vehículos ni los vendedores que acostumbran a estar en este lugar.