Descubre las tres frutas que te salvarán de la gripe en temporada de frío

La naranja, el kiwi y la papaya ayudan a prevenir y aliviar síntomas de gripe y resfriado. Especialistas en nutrición destacan su eficacia. En Verano 2025, en Ecuador, estas tres frutas refuerzan las defensas ante bajas temperaturas para reducir la duración de estas afecciones.

Beneficios de las frutas cítricas

La naranja contiene 80-90 miligramos de vitamina C por 100 gramos, según el Instituto Nacional de Salud. Este nutriente estimula la producción de glóbulos blancos. Consumirla diariamente fortalece el sistema inmunológico. Los nutricionistas recomiendan jugos naturales o piezas enteras. La naranja también aporta fibra, que mejora la digestión.El kiwi sobresale por su alto contenido de vitamina C, con 85-100 miligramos por 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Oxford indica que duplica la vitamina C de la naranja. Este fruto reduce la inflamación y fortalece las defensas. Se consume fresco o en batidos.La papaya ofrece 80 miligramos de vitamina C por 100 gramos y vitamina A, según el portal Mejor con Salud. Contiene papaína, una enzima que apoya la microbiota intestinal. Esto ayuda a mantener las defensas altas. Se recomienda en trozos o licuados.

Impacto del frío en la salud

Las bajas temperaturas en Ecuador, especialmente en Quito y Cuenca, favorecen la proliferación de virus respiratorios. El Instituto Nacional de Salud reporta un aumento de resfriados en invierno. La mucosa nasal se reseca con el frío, facilitando infecciones. Una dieta rica en frutas contrarresta este riesgo.El consumo regular de frutas cítricas reduce la duración de los resfriados en un 8% en adultos, según un metaanálisis de Cochrane Library. Los niños experimentan una reducción del 14%. Estas frutas no curan, pero mitigan síntomas como tos y congestión.

Recomendaciones prácticas

Los especialistas sugieren incluir estas frutas en desayunos o meriendas. Los jugos deben ser naturales para conservar nutrientes. Evita bebidas azucaradas que debilitan el sistema inmunológico. La hidratación es clave para aliviar la congestión nasal. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador promueve una dieta equilibrada. Recomienda cinco porciones diarias de frutas y verduras. Las frutas de temporada, como la naranja y la papaya, son accesibles en mercados locales.

Hábitos complementarios

Además de consumir frutas, el lavado de manos reduce el contagio. Dormir 7-8 horas diarias fortalece las defensas, según la Clínica Mayo. Evita ambientes cerrados con poca ventilación. Estas medidas complementan los beneficios de las frutas. En Ecuador, los resfriados afectan a 2-4 veces al año a adultos, según el Centro DM ORL. Los niños pueden tener hasta 8-10 episodios anuales. Una alimentación rica en vitamina C minimiza complicaciones como sinusitis.