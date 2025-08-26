Descubre cómo preparar la auténtica feijoada brasileña en casa

La feijoada, guiso icónico considerado el plato nacional de Brasil, se prepara con frijoles negros, carnes variadas y especias.
Ese platillo se cocina tradicionalmente los sábados para compartir en reuniones familiares o sociales, reflejando la riqueza cultural del país.
Origen de la feijoada
La feijoada tiene sus raíces en la época colonial de Brasil, entre los siglos XVI y XIX, cuando los esclavos africanos combinaban sobras de carne de cerdo —como orejas, rabo y patas— con frijoles negros, un cultivo abundante en las plantaciones.
Este plato, influenciado por guisos portugueses como el cocido y técnicas africanas de cocción lenta, evolucionó en Río de Janeiro hasta convertirse en un símbolo nacional.
La primera receta documentada data de 1880, en un restaurante de Recife, según registros históricos.
La feijoada completa, como se conoce hoy, incluye acompañamientos tradicionales: arroz blanco, farofa (harina de mandioca tostada), couve (col rizada salteada), plátano frito y rodajas de naranja, que ayudan a equilibrar los sabores intensos.
En 1980, la feijoada fue declarada patrimonio cultural por chefs y antropólogos brasileños, consolidando su estatus como emblema gastronómico.
Ingredientes y preparación
Para preparar una feijoada para 6-8 personas se necesitan: 500 g de frijoles negros, 300 g de costilla de cerdo, 200 g de carne seca, 150 g de chorizo, 100 g de panceta, 2 cebollas, 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, aceite de oliva, sal, pimienta y comino. Los acompañamientos incluyen 1 kg de arroz blanco, 200 g de harina de mandioca, 300 g de col rizada, 2 plátanos y 2 naranjas.
El proceso comienza remojando los frijoles durante 12 horas. La cocción lenta, durante unas 3 horas en total, permite que los sabores se integren.
Pasos detallados y acompañamientos de la feijoada
Prepara las carnes: Desala la carne seca remojándola durante 24 horas, cambiando el agua varias veces. Corta las carnes en trozos medianos.
Cocina los frijoles: Tras remojarlos, cocínalos con las carnes, laurel y agua en olla a presión. Revisa que los frijoles estén tiernos.
Sofrito y ajuste: Sofríe cebolla y ajo, incorpora al guiso y sazona con sal, pimienta y comino. Cocina a fuego bajo 30 minutos más.
Para los acompañamientos, cocina el arroz blanco de forma tradicional. La farofa se prepara tostando la harina de mandioca con mantequilla y ajo durante 5 minutos. La col rizada se saltea con aceite y ajo, y los plátanos se fríen en rodajas hasta dorarse. Las naranjas se cortan en gajos para servir frescas.
Contexto cultural y consumo
La feijoada se sirve tradicionalmente los sábados en Brasil, especialmente en Río de Janeiro y São Paulo, en reuniones familiares o en restaurantes especializados llamados rodízios.
Es común acompañarla con caipirinha, bebida a base de cachaça, lima y azúcar.
La receta varía según la región: en Bahía se añaden ingredientes como leche de coco, mientras que en São Paulo predomina la versión clásica.
La preparación de la feijoada puede tomar hasta 5 horas, incluyendo el remojo de los frijoles y la desalación de las carnes, pero el resultado es un plato robusto que refleja la diversidad cultural de Brasil.