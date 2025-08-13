Descubre cómo nueve naciones dominan el poder nuclear global

Estados Unidos fue el primer país en desarrollar armas nucleares, durante la Segunda Guerra Mundial, a través del Proyecto Manhattan . Este programa secreto culminó con las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 , causando al menos 200,000 muertes . Fue la única vez que se usaron armas nucleares en un conflicto . El éxito estadounidense desencadenó una carrera armamentística global.

La Unión Soviética, hoy Rusia, inició su programa nuclear durante la guerra y realizó su primera prueba exitosa en 1949 , rompiendo el monopolio de Estados Unidos. La Guerra Fría, iniciada en 1947 , intensificó la competencia entre ambas potencias, que desarrollaron armas cada vez más destructivas.

Reino Unido colaboró con Estados Unidos en el Proyecto Manhattan y se convirtió en la tercera potencia nuclear en 1952 , tras pruebas en Australia. Francia y China alcanzaron esta capacidad en 1960 y 1964 , respectivamente, consolidando su influencia global.

Expansión en Asia y más allá India desarrolló su programa nuclear en los años 1970 , realizando su primera prueba en 1974 , oficialmente con fines pacíficos, aunque luego avanzó hacia aplicaciones militares. Pakistán, motivado por su rivalidad con India, logró su primera prueba nuclear en 1998 . Ambos países, que no firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1970 , citaron preocupaciones de seguridad regional como justificación. Israel, aunque nunca ha confirmado oficialmente su arsenal, se cree que posee 90 ojivas nucleares , según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Su programa comenzó en los 1960 , con apoyo francés, y se reveló parcialmente en 1986 por el técnico nuclear Mordechai Vanunu , quien fue encarcelado por 18 años tras filtrar detalles al periódico Sunday Times . Corea del Norte, tras firmar el TNP en 1985 , se retiró en 2003 , argumentando amenazas de Estados Unidos y Corea del Sur. En 2006 , realizó su primera prueba nuclear, consolidándose como la novena potencia nuclear.

Contexto del Tratado de No Proliferación El TNP, impulsado por la ONU y vigente desde 1970 , busca prevenir la proliferación de armas nucleares, promover el desarme y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Los cinco primeros países nucleares —Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China— son signatarios, pero India, Pakistán e Israel no lo firmaron, y Corea del Norte se retiró. Sudán del Sur , fundado en 2011 , es el único otro miembro de la ONU que no ha firmado el tratado.

Arsenales actuales y su distribución Según estimaciones de la Federation of American Scientists (FAS) y el SIPRI en enero de 2025 , el inventario global de ojivas nucleares asciende a 12,241 . Rusia lidera con 5,459 ojivas , seguida por Estados Unidos con 5,177 . China tiene 600 , Francia 290 , Reino Unido 225 , India 180 , Pakistán 170 , Israel 90 y Corea del Norte 50 . Rusia y Estados Unidos concentran el 88% del arsenal mundial , con ojivas desplegadas estratégicamente, en reserva o en desmantelamiento. Francia mantiene 280 ojivas desplegadas , la mayoría en submarinos, mientras que Reino Unido tiene 120 ojivas operativas , principalmente en plataformas marítimas. China, con un rápido crecimiento, pasó de 250 ojivas en 2018 a 600 en 2025 .