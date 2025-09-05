Uruguay golea 3-0 a Perú y asegura su clasificación al Mundial 2026

Uruguay goleó 3-0 a Perú este 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Centenario, Montevideo, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando su clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que Perú quedó eliminado de la contienda por el repechaje.

Un inicio con intensidad

El encuentro comenzó con Perú mostrando personalidad, buscando salir con el balón controlado desde los primeros minutos. A los 4 minutos, la Bicolor intentó imponer su juego, pero a los 5 minutos, Marcos López recibió una tarjeta amarilla por un fuerte cruce contra un jugador uruguayo. Uruguay respondió rápidamente, y a los 9 minutos, Giorgian De Arrascaeta estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que pasó cerca del palo izquierdo de Pedro Gallese.

A los 11 minutos, una combinación entre Luis Cabrera y Luis Advíncula generó peligro por la banda derecha, aunque no culminó en remate. Perú insistió con un disparo de Kevin Quevedo a los 12 minutos, pero el balón se fue por encima del arco. Sin embargo, a los 14 minutos, Rodrigo Aguirre marcó el 1-0 para Uruguay con un potente cabezazo tras ganarle en el salto a Renzo Garcés, dejando sin opciones a Gallese.

Dominio charrúa en el primer tiempo

Uruguay mantuvo la presión, con De Arrascaeta como protagonista. A los 20 minutos, el mediocampista complicó a la defensa peruana, y a los 24 minutos, Gallese evitó el segundo gol con una gran atajada. Perú tuvo problemas para controlar el balón, con Quevedo apresurado en sus decisiones, fallando pases clave a los 27 minutos. A los 30 minutos, Christofer Gonzales fue amonestado por una falta dura contra Sebastián Cáceres.

A los 33 minutos, Quevedo intentó nuevamente desde fuera del área, sin éxito. Un minuto después, Yoshimar Yotún desaprovechó un contragolpe con un remate elevado. Uruguay respondió a los 36 minutos con otro disparo colocado de De Arrascaeta que pasó cerca del arco. A los 40 minutos, Yotún generó la chance más clara para Perú, pero Sergio Rochet envió el balón al córner. El primer tiempo finalizó con Uruguay arriba 1-0.

Segundo tiempo: goleada y eliminación

El complemento arrancó con un error defensivo de Garcés a los 46 minutos, que casi permite el segundo gol uruguayo, pero López evitó el remate. Perú buscó el empate, y a los 53 minutos, López cabeceó un centro, pero no logró concretar. A los 58 minutos, De Arrascaeta marcó el 2-0 con un violento remate tras un pivoteo de Aguirre, consolidando el dominio charrúa.

A los 65 minutos, Perú realizó un cambio: Yotún salió por Jairo Concha, quien debutó en Eliminatorias. A los 68 minutos, Rodrigo Bentancur recibió una amarilla por un empujón a Sergio Peña. Gallese mantuvo a Perú en el partido con una gran atajada a los 70 minutos, pero Uruguay seguía dominando. A los 76 minutos, los charrúas generaron otra ocasión clara, aunque no lograron definir. Finalmente, a los 80 minutos, Federico Viñas selló la goleada con un remate cruzado, estableciendo el 3-0 definitivo.

Contexto y trascendencia

Con esta victoria, Uruguay aseguró su clasificación al Mundial 2026, sumando 27 puntos y consolidándose en el cuarto lugar de la tabla. Perú, con 12 puntos, quedó en el penúltimo puesto, sin opciones matemáticas para el repechaje. La Bicolor, dirigida por Óscar Ibáñez, no logró repetir su victoria ante Uruguay en Lima (1-0) por la fecha 9. El encuentro, arbitrado por Facundo Tello.

Perú cerrará su participación en las Eliminatorias enfrentando a Paraguay en Lima el 9 de septiembre, a las 18h30, mientras Uruguay visitará a Chile. La derrota en Montevideo marcó el fin de las esperanzas peruanas de clasificar al Mundial por segunda edición consecutiva.