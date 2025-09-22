Universidad Católica sorprendió a Liga de Quito en el Rodrigo Paz con un 4-2 contundente

Liga de Quito cayó 4-2 frente a Universidad Católica este domingo 21 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en partido correspondiente a la jornada 29 de la LigaPro 2025. La derrota, ocurrida bajo intensa lluvia, llega solo días después del triunfo por Copa Libertadores ante Sao Paulo. Esto evidencia las complicaciones del plantel albo para mantener la regularidad en el torneo local. A pesar del traspié, el equipo ya aseguró su presencia en el Hexagonal Final.

Un equipo alternativo y condicionado por la agenda internacional

Con la mira puesta en el partido de vuelta ante Sao Paulo en Brasil, el técnico Tiago Nunes optó por alinear una formación alternativa frente a Universidad Católica. Se priorizó la gestión física del plantel. La decisión permitió ver a varios jugadores con menos rodaje. Esto derivó en imprecisiones desde los primeros minutos del encuentro.

No obstante, fue el equipo local el que abrió el marcador con una gran definición de Lautaro Pastrán desde el borde del área. El tanto tempranero ilusionó brevemente a la hinchada blanca, que poco después vería cómo la visita revertía el marcador en menos de cinco minutos.

Darío Aimar, en un intento de despeje, marcó en propia puerta a los 42’. Dos minutos más tarde José Fajardo culminó una acción colectiva para poner el 2-1 parcial a favor de los visitantes.

Universidad Católica aprovechó errores y selló la goleada

El complemento comenzó con condiciones climáticas adversas y un juego cada vez más inclinado hacia la ofensiva de la Chatoleí. Supo capitalizar cada oportunidad generada. Una jugada de tiro libre ejecutada desde la banda terminó en un potente remate de Luis Cuero. Este fue desviado involuntariamente por Kevin Minda, descolocando al arquero Rafael Romo para el 3-1.

Poco después, un centro preciso de Kevin Mejía fue aprovechado por Fajardo, quien marcó su doblete con un cabezazo certero al minuto 66. El delantero panameño se convirtió en la figura del encuentro.

Aunque Liga de Quito intentó reaccionar con los ingresos de Jeison Medina y Gabriel Villamil, el descuento llegó recién en el tramo final gracias a Byron Palacios. Este anotó el 4-2 definitivo. La visita controló los minutos restantes y aseguró tres puntos vitales en la recta final del torneo.

Situación en la tabla y panorama a futuro

Con este resultado, Universidad Católica suma 46 puntos, ingresando virtualmente al Hexagonal Final.

Por su parte, Liga de Quito, con 48 unidades, ya tiene su cupo asegurado entre los seis mejores del torneo. Sin embargo, se aleja del líder Independiente del Valle, que mantiene 63 puntos. La diferencia de 15 unidades evidencia la distancia entre ambos en la fase regular.

La Libertadores en el horizonte

El plantel albo ahora concentra su atención en el compromiso de vuelta ante Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Esto es tras haber ganado el partido de ida por 2-0 en Quito. El encuentro en Brasil será decisivo para definir su continuidad en el certamen continental.

El cuerpo técnico, consciente de la carga física acumulada, ha planificado una rotación progresiva de jugadores. Según fuentes del club, no se reportan lesiones de gravedad tras el duelo ante Universidad Católica. Esto permite a Nunes contar con su plantilla completa para el viaje.

El sistema de clasificación de LigaPro

La LigaPro ecuatoriana divide su temporada en una fase regular de 30 fechas. Tras la cual, los seis mejores equipos avanzan al Hexagonal Final, donde se define al campeón. Los siguientes seis clubes acceden al Cuadrangular por Sudamericana, lo que también entrega cupos a torneos internacionales.

Con una plantilla mixta entre juveniles y figuras internacionales, Liga de Quito aspira a cerrar el año con un doble objetivo. Estos son: competir en el Hexagonal y seguir avanzando en Libertadores, donde mantiene vivas sus aspiraciones continentales.