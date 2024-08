Compártelo con tus amigos:

En el coliseo Jefferson Pérez de Cuenca, el deportista manabita Valentino Dimitrov peleará por el cinturón del título Campeón Juvenil Amateur de box de Ecuador.

La pelea será contra Jeancarlos Farfán de Quito. Los deportistas serán parte de una cartelera internacional de boxeo donde intervendrán deportistas de Ecuador y Estados Unidos.

La cartelera será el próximo 7 de septiembre de 2024, un evento sin precedentes en la historia del boxeo ecuatoriano, pues habrá varios títulos nacionales e internacionales en juego.

De acuerdo a la organización, la cartelera incluye diez peleas de boxeadores profesionales y la juvenil por ser Campeón Amateur de box.

Entre las peleas están Arnold González vs. Marlon Aguas, por el título WBC Latino Silver; Carlos Green vs. Romario Escobar; Tomas Malachi vs. Fernando Castro, y otras.

El cinturón de Campeón Juvenil Amateur de Ecuador en un evento organizado por la World Boxing Council (WBC).

Esta cartelera es un hito importante para el box ecuatoriano y el contexto histórico, destacó la organización.

El antecedente de la pelea entre Segundo Mercado y Bernard Hopkins

Será el certamen de boxeo más relevante en Ecuador desde el icónico encuentro entre Segundo Mercado y Bernard Hopkins el 17 de diciembre de 1994, que contó con la presencia de figuras legendarias como Mohammed Ali y Don King.

Ahora, casi 30 años después, Cuenca se prepara para escribir su propio capítulo en la historia del boxeo con esta cartelera internacional.

Por primera vez, el cuadrilátero ecuatoriano verá competir a algunos de los boxeadores más destacados de Estados Unidos y Ecuador.

Este será el primer evento en el que dos jóvenes ecuatorianos, Dimitrov y Farfán tengan la oportunidad de luchar por un título de la WBC en la categoría juvenil.

El manabita Valentino Dimitrov busca ser campeón de box

El manabita Valentino Dimitrov , tras sólo cuatro meses de formación intensiva bajo la dirección de su padre, Vladimir, y del entrenador Segundo Chango, ambos exboxeadores profesionales y entrenadores olímpicos, ha demostrado ser un prodigio en el deporte.

Su rápido ascenso muestra no sólo su habilidad y técnica en el ring, sino también un espíritu de perseverancia para ser campeón de box.

Los organizadores del evento y los aficionados al boxeo tienen grandes expectativas en los boxeadores ecuatorianos.

Esta semana otro boxeador manabita, Jean Carlos Caicedo, de Montecristi, estuvo junto a Valentino Dimitrov en el entrenamiento.