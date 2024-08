Compártelo con tus amigos:

El Real Madrid cosechó otro empate a domicilio ante la UD Las Palmas (1-1) en la tercera jornada de LaLiga EA Sports .

Un tempranero tanto de Alberto Moleiro hizo sonar las alarmas del conjunto de Carlo Ancelotti, que no encontró la clave.

Ya en la segunda parte, desde el punto de penalti, consiguió igualar la contienda. Se desperezó entonces el cuadro blanco, pero sus intentos de llevarse los tres puntos no fructificaron.

En un inicio fulgurante, los de Luis Carrión tardaron apenas 5 minutos en abrir la lata en una magnífica combinación entre Oliver McBurnie y Alberto Moleiro.

El tinerfeño recibió dentro del área y, tras irse de Aurélien Tchouaméni y de Éder Militao, sacó un excelente disparo y sorprendió a Thibaut Courtois.

Minutos después, el delantero estuvo a punto de incrementar la cuenta pero no alcanzó a rematar y que acabó en las manos del portero.

Los de UD Las Palmas controlaban y además aprovechaban los espacios del conjunto blanco, ante la desesperación de Carlo Ancelotti.

En la reanudación, avisaron Vinícius y Rodrygo, que entró por Brahim, pero fue Sandro Ramírez el que estuvo más cerca de anotar.

Poco a poco, el Real Madrid se acercaba a la meta grancanaria.

Un cabezazo de Tchouaméni que rozó el poste precedió a la jugada del empate, cuando Álex Suárez tocó con el brazo un balón de Arda Güler y el árbitro decretó penalti.

Vinícius se plantó ante los once metros y, con un lanzamiento a la derecha, puso la pelota lejos del alcance del portero local (min.69).

Ancelotti busca solución ante empate contra UD Las Palmas

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ante el empate frente a la UD Las Palmas (1-1), dijo que deben encontrar “una solución rápida” para empezar a ganar partidos.

Hay que recuperar “la solidez del año pasado”, además negó que el problema sea “futbolístico o mental”, señaló el técnico.

“Ha sido un mal primer tiempo, nos cuesta buscar la portería en este momento. Tenemos que aguantar, sufrir un poco, porque el equipo no tiene un buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación del balón, nos cuesta recuperar el balón, poco equilibrio, más o menos todo lo que nos pasó contra el Mallorca. He visto mejoría en el equipo, pero tenemos que buscar una solución rápida. Creo que la vamos a encontrar”, declaró en rueda de prensa.