Todo listo para el Gran Fondo de Nueva York en Manta

El sábado 28 de septiembre se llevará a cabo la décima edición del Gran Fondo de Nueva York (GFNY) en Manta. Este es uno de los eventos de ciclismo más importantes del país. Así lo confirmó Cristian Méndez, organizador del evento, quien detalló que hasta el momento ya hay 500 ciclistas inscritos, y que quienes deseen participar todavía pueden registrarse hasta un día antes de la competencia.

Como parte de las actividades previas, el sábado 27 de septiembre se realizará una feria deportiva donde también se entregarán los kits y equipos necesarios a los participantes en el Gran Fondo de Nueva York. Esta jornada servirá como punto de encuentro para los atletas, auspiciantes y público en general.

El día de la carrera, la partida será a las 6h00 desde el Hotel Wyndham Sail Plaza. La exigente ruta de 115 kilómetros incluye el recorrido hacia la vía al aeropuerto, la Tejedora, la Refinería, Río Caña, y el retorno por El Aromo hasta finalizar nuevamente en el hotel.

Méndez destacó que habrá premiación en todas las categorías, tanto en damas como en varones, con premios entregados por los auspiciantes y algunas sorpresas especiales. En la categoría general, el primer lugar masculino y femenino recibirán como premio una bicicleta profesional.

Seguridad asegurada en el Gran Fondo de Nueva York

Cristian Méndez, manifestó que se ha trabajado durante un año para que todo salga bien como en ediciones anteriores. “Se los invita a todos a que participen y quienes no lo hagan pueden salir a las calles a apoyar a los ciclistas locales , nacionales y extranjeros”, expresó Méndez.

Jaime Salgado, Jefe encargado de la Policía, expresó que la seguridad está asegurada. “En el año se han realizado varios eventos internacionales y una vez más se ratifica el compromiso con el país y la ciudad. Vamos a dar seguridad vial y ciudadana para darle el impulso al desarrollo de esta ciudad”, dijo Salgado.

350 efectivos policiales estarán en carros y motos a lo largo de la ruta. Además el Cuerpo de Bomberos estará con ambulancia y personal en puntos estratégicos.