Daniil Medvedev perdió ante Tallon Griekspoor en los cuartos de final del Dubai Championships 2025, en un partido tenso que terminó con una discusión con el árbitro por una sanción.

Daniil Medvedev, número 6 del mundo, cayó derrotado por 2-6, 7-6 (7), 7-5 ante Tallon Griekspoor el jueves 27 de febrero de 2025 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, durante los cuartos de final del Dubai Championships, tras desperdiciar cuatro puntos de partido y recibir una advertencia por conducta antideportiva que desató su frustración contra el árbitro.

El tenista ruso Daniil Medvedev, principal favorito del torneo, no pudo avanzar a las semifinales del Dubai Championships tras un encuentro intenso contra el neerlandés Tallon Griekspoor, ranked 47 del mundo. Medvedev dominó el primer set con un sólido 6-2, pero el partido dio un giro en el segundo set, donde Griekspoor salvó cuatro puntos de partido en un tiebreak que ganó 9-7. En el tercer set, el neerlandés remontó y cerró el partido con un 7-5, logrando la victoria más destacada de su carrera por ranking.

Durante el segundo set, Medvedev recibió una advertencia por conducta antideportiva tras un intercambio verbal con el umpire Adel Nour. El incidente ocurrió después de que el ruso cuestionara una decisión, lo que llevó a una sanción formal. Visiblemente frustrado, Medvedev gritó al árbitro: “¿Es doble rasero con los rusos?”, sugiriendo un trato desigual, según reportes de ESPN y The Times of India.

Tensión en la cancha tras discusión con el árbitro

La polémica no terminó con el partido. En conferencia de prensa, Medvedev explicó que a veces siente injusticias en la pista, pero afirmó haber hablado con el árbitro tras el encuentro, restándole peso al incidente. “Puedo pasarme de la raya, pero no voy a darle demasiada importancia”, declaró el ex campeón de Dubái 2023. Griekspoor, por su parte, celebró su pase a semifinales, destacando su capacidad para mantenerse冷静 bajo presión.

El Dubai Championships, un torneo ATP 500 disputado en canchas duras, ha sido escenario de momentos destacados para Medvedev, quien lo ganó en 2023. Sin embargo, esta edición 2025 marcó un traspié en su intento por repetir el título. Griekspoor avanzará ahora a las semifinales, consolidándose como una sorpresa del torneo.

Este resultado se suma a un inicio de año irregular para Medvedev, quien también abandonó el Qatar Open por intoxicación alimentaria la semana previa. El ruso sigue buscando consistencia tras alcanzar finales de Grand Slam sin éxito reciente. La discusión con el árbitro refuerza su historial de choques con oficiales, un tema recurrente en su carrera.

Luis García Holguín.