¡Sorpresa en Tottenham! Daniel Levy abandona la presidencia tras 24 años

Daniel Levy, de 63 años, renunció como presidente ejecutivo del Tottenham Hotspur en Londres, tras 24 años al frente, dejando un legado de modernización del club, pero con críticas por la falta de trofeos, según un comunicado oficial del equipo.

Un legado de transformación en Tottenham

Levy asumió el rol en febrero de 2001 tras la compra de una participación del 27% por parte de ENIC International Ltd. En su gestión, el club pasó de ser un equipo de media tabla a competir en 18 de las últimas 20 temporadas en competiciones europeas.

Daniel Levy lideró la construcción del Tottenham Hotspur Stadium, inaugurado en abril de 2019. Este recinto generó ingresos por eventos como partidos de la NFL y conciertos. Bajo su mandato, el club ganó la Europa League 2025, superando al Manchester United por 1-0, el primer título importante desde la Copa de la Liga de 2008.

El club confirmó que Peter Charrington, nuevo presidente no ejecutivo, asumirá funciones tras la salida de Levy, mientras que Vinai Venkatesham fue nombrado director ejecutivo en junio de 2025.

Éxitos y críticas durante su gestión

Durante los 24 años de Levy, el Tottenham alcanzó la final de la Champions League 2019, perdiendo 2-0 ante el Liverpool, y logró un título en la Copa de la Liga 2008. Sin embargo, la temporada 2024-2025 fue complicada, con el equipo terminando en el 17° puesto de la Premier League, a un punto de los puestos de descenso. Banderas con mensajes como “24 años, 16 entrenadores, 1 trofeo” y cánticos de “Levy out” reflejaron el descontento.

Levy, conocido por su estilo de negociación duro en el mercado de transferencias, fue criticado por no invertir lo suficiente en la plantilla. Durante su gestión, contrató a 14 entrenadores permanentes, incluyendo a José Mourinho, Antonio Conte y Ange Postecoglou, este último despedido en junio de 2025 tras ganar la Europa League.

El club destacó que no habrá cambios en la estructura accionaria, con ENIC manteniendo el 86.91% de las acciones, de las cuales Levy y su familia poseen el 29.88%.

Un nuevo capítulo para los Spurs

La salida de Levy marca el inicio de una nueva etapa para el Tottenham, que actualmente ocupa el 4° puesto en la Premier League 2025-2026 tras tres jornadas, bajo la dirección de Thomas Frank. El club también incorporó a Martin Ho como entrenador del equipo femenino, según el comunicado oficial.

Levy expresó su orgullo por haber convertido al Tottenham en un “peso pesado global” y agradeció a los aficionados, empleados y jugadores. “No siempre ha sido un camino fácil, pero se ha logrado un progreso significativo”, afirmó. Charrington, por su parte, elogió el “compromiso y lealtad” de Levy y su familia, según el sitio web del club.

Hacia el futuro del Tottenham

La renuncia de Levy se produce tras meses de planificación de sucesión, con nombramientos clave como el de Venkatesham, exdirector de Arsenal, para liderar una nueva era. Aunque el Tottenham es el 9° club más valioso del mundo, con un valor estimado de $3,3 mil millones según Forbes, los aficionados esperan que el cambio en la presidencia impulse una mayor inversión en la plantilla.

El club enfrentará su próximo desafío en la Premier League contra el West Ham el 13 de septiembre de 2025, mientras busca consolidar su posición en la tabla y mantener su presencia en la Champions League 2025-2026.