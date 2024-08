Compártelo con tus amigos:

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, está listo para competir en la Vuelta a España, competencia que, asegura, quiere ganarla.

Carapaz, con destacada actuación en el Tour de Francia, donde se coronó como campeón de la montaña, espera hacer un buen papel en esta nueva competencia.

La Vuelta a España arranca su recorrido en Lisboa (Portugal), este sábado 17 de agosto y comprende un total de 21 etapas.

Richard Carapaz llega como líder del EF Education-EasyPost, equipo donde hay otros cinco competidores.

Esta será la sexta aparición del ciclista ecuatoriano en la Vuelta a España, donde ya cuenta en su palmarés con tres triunfos de etapa.

Además se hizo del maillot de lunares azules del mejor escalador en 2022, además de liderar la prueba por cinco jornadas en 2020.

“La Vuelta a España es una carrera súper especial para mí. Ya he llevado el maillot rojo, he subido al podio y he ganado un par de etapas. Quiero ganarla”, dijo Carapaz.

“El objetivo para mí es claro: este año queremos ir por la victoria en la general y conseguir el mejor resultado posible para el equipo”, sostuvo en declaraciones recogidas por su escuadra.

Richard Carapaz ha brillado en la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano recordó que fue precisamente en la Vuelta a España donde dio sus primeros pasos como ciclista profesional.

Luego del Tour de Francia, Carapaz estuvo algunos días en su casa para recuperarse y recargar energías.

Después, empecé a entrenarme como siempre en altura, en Andorra, subiendo muchos puertos y aclimatando mi cuerpo al calor.

Ahora, me siento preparado y listo para estar en la salida de La Vuelta”, comentó el ciclista carchense.

La escuadra del EF Education-Easy Post se completa con los británicos James Shaw y Owain Doull.

También estará el portugués Rui Costa, el australiano Harry Sweeny, el irlandés Darren Rafferty.

Para el colombiano Rigoberto Urán será una competencia especial ya que será su última Gran Vuelta, ya que decidió este año su retiro profesional.