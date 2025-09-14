¿Revancha en el Capwell? Rescalvo regresa a Emelec con Barcelona en Clásico clave

Emelec se enfrentará a Barcelona SC en la edición 237 del Clásico del Astillero, el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 17h30 en el Estadio George Capwell.

El local, dirigido por Guillermo Duró, busca una victoria para acercarse al hexagonal final de la LigaPro con 38 puntos, mientras Barcelona SC, bajo Ismael Rescalvo, defiende su segunda posición con 47 puntos.

Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero, disputado por primera vez el 22 de agosto de 1943 en la Liga de Guayaquil con victoria 4-3 de Barcelona SC, representa la mayor rivalidad del fútbol ecuatoriano, con un historial de 236 encuentros oficiales en campeonatos nacionales: 76 victorias para Barcelona SC, 72 para Emelec y 88 empates. La diferencia de goles es de 258-253 a favor de los toreros.

Emelec, fundado en 1929 y conocido como el Bombillo, cuenta con 38 puntos tras 27 fechas, con 10 victorias, 8 empates y 9 derrotas, anotando 26 goles y recibiendo 30. El equipo viene de una victoria 1-2 ante Aucas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, rompiendo una racha de tres partidos sin ganar.

Posiciones y motivaciones en la tabla

Barcelona SC, el Ídolo del Astillero fundado en 1925, lidera la segunda plaza con 47 puntos, producto de 14 victorias, 5 empates y 8 derrotas, con 40 goles a favor y 32 en contra. Los amarillos aseguraron su boleto al hexagonal, pero una victoria en el Capwell les permitiría acercarse al líder Independiente del Valle.

En la primera vuelta de la LigaPro 2025, el 18 de mayo, Barcelona SC ganó 2-0 en el Estadio Monumental con goles de Octavio Rivero y Bryan Carabalí.

Hexagonal final

El hexagonal final, programado del 4 de octubre al 2 de noviembre de 2025, definirá al campeón y clasificados a la Copa Libertadores 2026 (primer y segundo lugar) y Copa Sudamericana 2026 (tercero al sexto). Emelec, con solo una derrota en sus últimos cinco partidos de LigaPro, necesita los tres puntos para mantener opciones de clasificación, ya que un empate o derrota prácticamente los eliminaría matemáticamente con tres fechas restantes. Barcelona SC, en cambio, busca consolidar su posición y presionar al puntero.

Ambos equipos han mostrado problemas ofensivos en la temporada: Emelec promedia 0.96 goles por partido, mientras Barcelona SC registra 1.48. La pausa por las Eliminatorias Sudamericanas permitió recuperación, pero Emelec enfrenta bajas clave, como el delantero Facundo Castelli, operado de la rodilla derecha y con baja estimada de 4-6 semanas. Barcelona SC, por su parte, ha lidiado con lesiones en su ataque, aunque reportes indican el posible regreso de João Rojas al banquillo tras más de un año de ausencia por lesión grave.

Historial entre ambos clubes

El historial general, incluyendo torneos como la Copa Libertadores y era amateur, asciende a 301 partidos: 106 victorias para Barcelona SC, 92 para Emelec y 103 empates. El máximo goleador histórico es Lupo Quiñónez, con 13 goles (10 con Emelec y 3 con Barcelona SC). En los últimos 10 encuentros por LigaPro, Barcelona SC ganó 3, Emelec 2 y empataron 5, mostrando paridad reciente.

Regreso de Rescalvo al Capwell

Ismael Rescalvo, de 43 años, regresa al George Capwell como entrenador de Barcelona SC tras su paso por Emelec de abril de 2019 a septiembre de 2022, donde dirigió 144 partidos con 70 victorias, 34 empates y 40 derrotas. En 8 Clásicos del Astillero con los azules, Rescalvo registró 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Su debut fue una derrota 1-0 el 13 de mayo de 2019 en el Capwell; primera victoria 3-0 el 20 de octubre de 2019 en el Monumental; en 2020, derrota 2-1 y empate 1-1; en 2021, empates 1-1 y victoria 2-1; en 2022, empates 1-1 y derrota 3-1 el 19 de septiembre. Su salida de Emelec incluyó tensiones con la hinchada, como una pancarta con “lárgate, español charlatán” en 2022 y cierre parcial de graderío para evitar insultos.

Rescalvo asumió en Barcelona SC en junio de 2025 tras la salida de Segundo Alejandro Castillo, dirigiendo 10 partidos con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas hasta la fecha. La hinchada torera ha expresado descontento reciente, lanzando objetos como bengalas en un partido anterior, aunque Rojas podría debutar desde el banco tras su recuperación.

Alineaciones probables y bajas

Emelec, bajo Duró, alineará probablemente en 4-2-3-1: Pedro Ortiz en portería (duda por molestias); defensa con Luis Castillo, Luis Fernando León (duda), Luis Caicedo y Romario Caicedo; mediocampo de Alfonso Barco, Sergio Quintero, Christian Cueva (duda), Juan Pablo Ruiz y Maicon Solís; delantero José Angulo.

Barcelona SC formará en 4-3-3: Ignacio De Arruabarrena en el arco; defensa Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga y Bryan Carabalí; mediocampo Jean Carlos Montaño, Johnny Quiñónez y Joaquín Valiente; ataque Brian Oyola, Janner Corozo y Octavio Rivero. João Rojas regresa al banquillo tras lesión de más de un año. El equipo ha empatado sus últimos 2 partidos de LigaPro, concediendo 1 gol por encuentro.

El arbitraje estará a cargo de Robert Cabrera, árbitro FIFA de 28 años debutante en un Clásico, asistido por Edison Vásquez y Danny Ávila, con Cristian Piedra como cuarto árbitro y VAR. Cabrera ha dirigido 19 partidos en la LigaPro 2025, con promedio de 4.5 tarjetas amarillas.

Clásico y transmisión

El Estadio George Capwell, con capacidad para 40.000 espectadores, espera un lleno total; entradas cuestan entre USD 20 y 50. El partido se transmite por El Canal del Fútbol, Zapping Sports y plataformas digitales de la LigaPro.

Esta edición 237 podría ser la última de la fase regular o abrir una serie en el hexagonal, dependiendo de resultados. Emelec busca su primer triunfo en casa ante Barcelona desde 2023, mientras los toreros defienden supremacía reciente con 4 victorias en los últimos 5 Clásicos.

La rivalidad, bautizada “Clásico del Astillero” en 1948, ha generado incidentes históricos como riñas en 2006 y la muerte de un hincha en 2007 por bengala. La FEF implementa protocolos de seguridad, incluyendo cierre parcial de graderío si es necesario.