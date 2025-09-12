Reanuda la LigaPro con el duelo entre Libertad y Liga de Quito este viernes

Libertad FC se medirá ante Liga de Quito en la fecha 28 de la LigaPro Serie A 2025, este viernes 12 de septiembre a las 19h00 en el Estadio Reina del Cisne de Loja, Ecuador; el local busca sumar puntos para mantenerse en el Top 6 y clasificar al Hexagonal Final, mientras el visitante defiende su tercera posición en la tabla.

Este encuentro marca el inicio de la jornada 28, con ambos equipos enfocados en la recta final de la fase regular. Libertad, dirigido por Juan Carlos León, ocupa la sexta posición con 42 puntos, empatado con Universidad Católica en el quinto lugar (42 puntos, +16 de diferencia de goles) y Orense en el séptimo (42 puntos, 0 de diferencia de goles). Su diferencia de goles actual es de +6, factor clave en las tres fechas restantes para definir el acceso al Hexagonal Final, que otorga plazas en el campeonato y copas internacionales.

Liga de Quito, bajo la dirección de Tiago Nunes, se ubica en la tercera posición con 45 puntos y una diferencia de goles de +16, superior a la de Deportivo Cuenca en cuarto lugar (43 puntos, +6) y Barcelona SC en segundo (47 puntos, +8). El líder, Independiente del Valle, acumula 59 puntos, a 14 unidades de Liga de Quito. Este partido representa una oportunidad para Libertad de igualar en puntos a su rival si logra la victoria.

Posiciones y motivaciones en juego

El encuentro se juega en un contexto de alta competitividad, con el Top 6 determinando los clasificados al Hexagonal Final. Libertad, como local, aprovechará su condición en el Estadio Reina del Cisne, capacidad para 14.935 espectadores, para sumar y mejorar su posición. La tabla de posiciones actual refleja un torneo parejo en la zona media-alta, donde cada punto cuenta para la clasificación a la Copa Libertadores 2026 o la Copa Sudamericana 2026. Independiente del Valle lidera con solidez, pero equipos como Barcelona SC y Liga de Quito mantienen la pelea por los podios.

Liga de Quito llega con la necesidad de romper una racha de cuatro partidos sin victorias en la LigaPro. Su último triunfo en el campeonato nacional fue a inicios de agosto de 2025. Desde entonces, registró derrotas de visitante ante Aucas (1-0) y El Nacional (1-0), además de empates en casa 1-1 frente a Manta y Macará, equipos en lucha por la permanencia. Esta secuencia ha permitido que Independiente del Valle se distancie en la cima con 59 puntos, 12 más que Barcelona SC y 14 por encima de Liga de Quito.

Forma reciente y ausencias clave

Libertad, en contraste, muestra un mejor momento reciente. De los últimos 11 partidos disputados, solo registró una derrota. En sus cuatro encuentros más recientes, se mantiene invicto con dos victorias y dos empates, lo que lo posiciona como una de las revelaciones de la LigaPro 2025. Esta regularidad ha impulsado al equipo lojano a la sexta casilla, convirtiéndolo en candidato serio para la fase decisiva. El apoyo de la afición local en Loja será un factor adicional en este duelo.

Para este partido, Liga de Quito no podrá contar con Gian Franco Allala por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Esta ausencia podría afectar el mediocampo albo, que depende de su solidez defensiva.

Posible once de los equipos

Libertad saldría con una alineación probable que incluye a Jostyn Mina en el arco; defensa con O. Quiñónez, Carlos Gruezo, Kevin Becerra y Bolaños Cervantes; mediocampo formado por Carlos Arboleda, Jostin Bravo, Iván Zambrano y Yerlin Quiñónez; y ataque liderado por Eber Caicedo y Wilter Ayoví.

Liga de Quito probable once: Gonzalo Valle en portería; defensa con Richard Mina, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez; laterales José Quintero; mediocampo con Carlos Gruezo, Gabriel Villamil y opciones entre Bryan Ramírez o Melvin Díaz; ataque con Lisandro Alzugaray, alternativas entre Fernando Cornejo o Alexander Alvarado, y Jeison Medina como referencia ofensiva. Estas formaciones se basan en las previas oficiales de los clubes.

Arbitraje y transmisión

El arbitraje estará a cargo de Yerson Zambrano como juez central, asistido por Dennys Guerrero y Ulvio Muñoz. El VAR será operado por Carlos Bayas. Zambrano, árbitro FIFA desde enero de 2025, ha dirigido encuentros clave en la LigaPro y torneos internacionales, asegurando un control imparcial del partido.

El cotejo será transmitido por las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol, permitiendo a los aficionados seguirlo en vivo a nivel nacional. Además, plataformas digitales como las apps oficiales de la LigaPro ofrecerán actualizaciones en tiempo real.

La fecha 28 de la LigaPro

La fecha 28 incluye otros partidos relevantes, como el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec el domingo 14 de septiembre a las 17h30 en el Estadio George Capwell de Guayaquil. Esta jornada es crucial en la recta final de la fase regular, con equipos peleando no solo por el título sino por evitar el descenso y clasificar a competiciones continentales. La LigaPro 2025, que inició el 14 de febrero, finalizará en diciembre, con el Hexagonal Final definiendo al campeón.

Libertad y Liga de Quito han enfrentado en el pasado, con un empate 1-1 en mayo de 2025 en Quito. Este historial añade tensión al duelo, donde la localía de Libertad podría inclinar la balanza. Los hinchas esperan un espectáculo de alto nivel en Loja, contribuyendo al crecimiento del fútbol ecuatoriano.

Jornada 28 de la LigaPro

Viernes 12 de septiembre

19h00: Libertad vs. Liga de Quito

Sábado 13 de septiembre

14h00: Independiente del Valle vs. Vinotinto

16h30: Universidad Católica vs. Delfín

19h00: Orense vs. Mushuc Runa

Domingo 14 de septiembre

11h45: El Nacional vs. Macará

14h00: Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca

17h30: Emelec vs. Barcelona

Lunes 15 de septiembre

19h00: Manta vs. Aucas