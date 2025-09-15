Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el debut de la Champions League.

Real Madrid se enfrentará al Olympique de Marsella este martes 16 de septiembre de 2025 a las 14h00 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Este partido marca el estreno europeo del equipo dirigido por Xabi Alonso, que llega con cuatro victorias consecutivas en LaLiga y busca mantener su impulso inicial en la competición continental.

Desempeño del Madrid

El club merengue, 15 veces campeón de Europa, inicia la temporada 2025/2026 bajo el mando de Xabi Alonso, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2025 tras su exitoso paso por Bayer Leverkusen. El equipo español ha ganado sus cuatro primeros partidos de LaLiga: 1-0 ante CA Osasuna el 19 de agosto, 3-0 ante Real Oviedo el 24 de agosto, 2-1 ante RCD Mallorca el 30 de agosto y 2-1 ante Real Sociedad el 13 de septiembre, liderando la tabla con 12 puntos. Kylian Mbappé ha sido protagonista con cuatro goles y una asistencia en estos encuentros.

El francés, de 26 años, anotó en los duelos ante Osasuna (penal), Oviedo (doblete) y Real Sociedad, además de asistir a Arda Güler en el último. Mbappé suma 10 goles en 15 partidos contra el Marsella durante su etapa en AS Monaco y PSG. Vinícius Júnior ha contribuido con un gol ante Oviedo y otro ante Mallorca, aunque ha sido sustituido en tres partidos como titular. La conexión Mbappé-Güler destaca, con el turco anotando en Anoeta.

En el partido ante Real Sociedad, el Real Madrid jugó con 10 hombres desde el minuto 30 tras la expulsión de Dean Huijsen, concediendo 23 remates rivales, pero defendió el 2-1 con goles de Mbappé y Güler. Alonso rotará para la Champions, con Trent Alexander-Arnold apuntando a titular en defensa junto a Éder Militão, Huijsen y Álvaro Carreras. En mediocampo, Federico Valverde regresará al once con Aurélien Tchouaméni y Güler. Jude Bellingham está convocado dos meses después de su operación de hombro.

Alineaciones previstas y bajas en Real Madrid

Real Madrid alinearía con Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

La incógnita es el acompañante de Vinícius y Mbappé, con opciones como Rodrygo Goes, Franco Mastantuono o Brahim Díaz. El calendario post-Champions incluye visitas a Levante, derbi ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano y viaje a Almaty, más recepciones a RCD Espanyol y Villarreal antes del parón de octubre.

Marsella y su rendimiento

El Olympique de Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi desde la temporada pasada, regresa a la fase de liga de la Champions tras finalizar segundo en Ligue 1 2024/2025. El equipo francés ha jugado cuatro partidos en Ligue 1 2025/2026, con dos victorias, incluyendo un 4-0 ante Lorient el 13 de septiembre y un 5-2 ante Paris FC. Sin embargo, ha perdido sus dos partidos como visitante sin marcar goles. Mason Greenwood destaca con tres goles y tres asistencias en estos encuentros.

El Marsella no ha ganado en sus dos visitas al Santiago Bernabéu, la última en septiembre de 2009. En Champions, solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos como visitante.

La plantilla incluye a exjugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Gerónimo Rulli, Benjamin Pavard y Geoffrey Kondogbia. De Zerbi, quien llevó al Brighton al sexto lugar en Premier League 2022/2023, impone un estilo ofensivo. Posible alineación: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Højbjerg, Nadir; Greenwood, Aubameyang y Weah.

Antecedentes históricos y arbitraje

Históricamente, Real Madrid ha vencido en los cuatro encuentros previos de Champions contra Marsella, el último un 3-1 en diciembre de 2009. El árbitro será Irfan Peljto de Bosnia, quien ha dirigido dos partidos europeos del Real Madrid.

La fase de liga consta de ocho partidos por equipo, sin grupos tradicionales, con rivales como Juventus, Liverpool y Olympiacos para el Real Madrid.

El Real Madrid busca su 16° título de Champions tras una 11ª posición en la fase de liga 2024/25. El Marsella aspira a superar su participación de 2022/23. Mbappé, con 43 goles en todas las competiciones en su debut 2024/25, lidera el ataque madridista. Greenwood, de 23 años, es clave en el Marsella, que invirtió en jugadores como Højbjerg y Rabiot. Este debut representa un hito para Alonso en su regreso al club donde ganó la Décima como jugador.