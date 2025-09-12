Real Madrid confirma lesión de Antonio Rüdiger con baja de hasta tres meses

Real Madrid confirmó la lesión muscular de su defensor alemán Antonio Rüdiger este viernes 12 de septiembre de 2025 en Madrid, España.El jugador, de 32 años, queda fuera de la convocatoria para el encuentro de LaLiga contra la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián.

Rüdiger, nacido el 3 de marzo de 1993 en Berlín, Alemania, se lesionó en la fase final del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El club emitió un parte médico que detalla la lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Esta dolencia muscular, que afecta un músculo clave para movimientos explosivos como carreras y saltos. Esto implica un tiempo de baja estimado de 10 a 12 semanas.

Rüdiger, quien se incorporó al Real Madrid en julio de 2022 procedente del Chelsea por 14 millones de dólares, ha disputado 89 partidos con el equipo merengue hasta la fecha, contribuyendo a títulos como la Liga de Campeones de la UEFA 2023-2024. Real Madrid acumula 9 puntos en las tres primeras jornadas de LaLiga, con victorias ante Mallorca (2-0), Alavés (3-1) y Betis (2-1).

Detalles de la lesión y su impacto

El incidente ocurrió cuando Rüdiger iniciaba el entrenamiento con normalidad, pero sintió molestias en la recta final de la sesión. No fue incluido en la lista de 22 convocados por el entrenador Xabi Alonso para el duelo ante la Real Sociedad, que se disputará este sábado a las 09h15. Real Sociedad ocupa la cuarta posición con 7 puntos.

Parte médico de Rüdiger

En el parte médico Real Madrid, indica que las pruebas confirmaron la lesión, con un pronóstico de recuperación que podría extenderse hasta mediados de diciembre de 2025 o incluso enero de 2026, dependiendo de la evolución. Rüdiger se perderá al menos 11 partidos de LaLiga y 5 de la UEFA Champions League, incluyendo el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid el 29 de septiembre, el Clásico ante el Barcelona el 26 de octubre, y duelos europeos como el estreno en Champions contra el Marsella el 17 de septiembre.

Esta baja se suma a un historial reciente de problemas físicos para Rüdiger. Hace cinco meses, en abril de 2025, fue operado de una rotura de menisco en la rodilla derecha, lo que lo apartó por más de 50 días y le hizo perder 12 encuentros. El defensor, con contrato hasta junio de 2026, ha acumulado 2.500 minutos en la temporada pasada, destacando su rol en la defensa de tres o cuatro jugadores.

Opciones en la defensa del Real Madrid

Xabi Alonso, quien asumió el banquillo del Real Madrid en junio de 2025 tras la salida de Carlo Ancelotti, deberá reorganizar la zaga para el partido de este sábado. La defensa titular habitual incluye a Éder Militão y Dean Huijsen como centrales, con Rüdiger como alternativa principal.

Con su ausencia, opciones disponibles son David Alaba, Raúl Asencio y el propio Huijsen. Alaba, de 33 años, ha estado sin minutos oficiales esta temporada debido a una recuperación de lesión en la rodilla izquierda sufrida en diciembre de 2023, que lo mantuvo fuera por 9 meses.

Raúl Asencio, canterano de 21 años del Real Madrid Castilla, ha jugado 45 minutos en la pretemporada pero cero en LaLiga. Dean Huijsen, fichado del Juventus en julio de 2025 por 17,6 millones, ha sido titular en los tres primeros partidos, acumulando 270 minutos. Militão, brasileño de 27 años, regresa de una sanción en la primera jornada y ha jugado 180 minutos. Alonso ha mencionado la posibilidad de implementar una defensa de tres centrales para adaptarse, similar a tácticas usadas en su etapa en el Bayer Leverkusen.

Real Madrid, club con 36 títulos de LaLiga y 15 de Champions, enfrenta un calendario exigente con seis partidos en septiembre, incluyendo LaLiga, Champions y Copa del Rey. La lesión de Rüdiger reduce las opciones en una posición ya afectada por bajas de Dani Carvajal (lesionado en octubre de 2024 por rotura de ligamento cruzado) y David Alaba. El equipo, valorado en 1.408 millones de dólares por Transfermarkt, priorizará la readaptación gradual para evitar recaídas.

Temporada y preparación del partido

LaLiga 2025-2026, con 20 equipos, se inició el 15 de agosto y se extenderá hasta mayo de 2026. El Real Madrid, bajo Alonso, busca revalidar el título de 2023-2024, donde Rüdiger jugó 3.200 minutos. Alonso ha rotado entre Rüdiger y Militão en pretemporada, con victorias ante Milan (2-1) y Barcelona (4-1 en la Supercopa de España).

Para el duelo ante la Real Sociedad, la convocatoria incluye a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo en ataque, pero la defensa genera incertidumbre. El partido será transmitido por DAZN y Movistar LaLiga en España, y servirá como prueba para las variantes defensivas. Rüdiger, con 64 internacionalidades con Alemania, se une a la lista de lesionados, que incluye a Thibaut Courtois (recuperándose de menisco).

El club, fundado en 1902, gestiona estas bajas con su staff médico liderado por José Ángel Sánchez, enfocándose en protocolos de recuperación. La ausencia de Rüdiger obliga a ajustes tácticos en un tramo inicial con Oporto en Champions el 1 de octubre.