El tenista español Rafael Nadal, ganador de 22 ‘Grand Slams’, anunció este jueves que se retirará del tenis profesional.

Lo hará tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Málaga el próximo mes de noviembre.

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, señaló Nadal en un vídeo.

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004”, admitió.

Los títulos de Nadal

Rafa Nadal se despedirá con un palmarés que roza la excelencia, con sólo un gran título que se le resistió, pero que le sitúa sin duda como uno de los más grandes de la historia y dentro de unas de las épocas de más nivel en este deporte.

El de Manacor despuntó muy pronto desde su entrada en el circuito en 2022, con casi 16 años, en casa, en el ATP de Mallorca, y no tardó demasiado en confirmar las expectativas que había sobre él. Dos años después, en Sopot (Polonia), en tierra, levantaba ante el argentino José Acasuso el primero de los 92 títulos, el quinto que más en la historia tras Jimmy Connors, Roger Federer, Novak Djokovic e Ivan Lendl), que aderezan su carrera en un 2004 donde ya había empezado a labrar su leyenda en una Copa Davis que conquistaría por primera vez meses después en Sevilla ante los Estados Unidos.

Los mejores éxitos de Rafael Nadal

Y a partir de ahí comenzaron a llegar sus mejores éxitos, con su primer ‘Grand Slam’ en 2005, Roland Garros, ante el argentino Mariano Puerta. En la arcilla roja parisina fue, y es, el ‘rey’, porque a ese primer triunfo añadió otros 13 más (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022), todos ellos repartidos en varias etapas y con el último, también de su carrera en 2022, un año donde firmó una de las remontadas más épicas ante el ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia para conseguir tener al menos en dos ocasiones cada uno de los ‘grandes’. El otro triunfo en Melbourne fue en 2009, dejando en lágrimas a Roger Federer.

El de Manacor cerró su periplo en París con 112 victorias y tan sólo cuatro derrotas y demostró ser el mejor en arcilla roja donde amasó 81 victorias seguidas entre 2005 y 2007. También logró en 2008 emular al sueco Bjorn Borg al conquistar el doblete en el mismo año Roland Garros-Wimbledon, derrotando al suizo Roger Federer en otra de sus finales más recordadas y que forman parte de la historia moderna del tenis. Doblete que repetiría en 2010, en un año que sería el que más ‘grandes’ ganaría, tres, al levantar el primero de sus cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019) para completar el ‘Grand Slam’ con 24 años.

Grandes títulos

Pero aparte de los ‘grandes’, Nadal también se despide con un total de 36 Masters 1000, once de ellos en Montecarlo, sólo superado por los 40 de Novak Djokovic, y sin poder levantar los de Shanghai y París-Bercy, mientras que también ganó dos oros olímpicos, el individual de 2008 ante el chileno Fernando González y el de dobles junto a Marc López en 2016. De los considerados grandes títulos, sólo se le resistió el ‘torneo de maestros’, con sólo dos finales, en 2010 y 2013.

Y pese a la exigencia del calendario y las lesiones, casi siempre echó una mano en la Copa Davis, que ha levantado en cinco ocasiones (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y donde no pierde un partido en individuales desde su debut en febrero de 2004 ante el checo Jiri Novak.

Acabó la temporada como número uno del mundo en cinco ocasiones (2008, 2010, 2013, 2017 y 2019), en una era de las de más nivel de la historia del tenis, marcada sobre todo por su rivalidad con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, sus grandes rivales como demuestran sus numerosos enfrentamientos. En 40 ocasiones se midió al de Basilea, con un balance favorable de 24-16, y en 60 ante el de Belgrado, con un balance desfavorable de 29-31.

En total, ha sumado 1.080 victorias, el cuarto que más por detrás de Connors, Federer y Djokovic, por tan solo 227 derrotas, y en cuanto a reconocimientos ganó el Príncipe de Asturias de los Deportes de 2008, el Premio Nacional del Deporte al Mejor Deportista en tres ocasiones y recibió la Gran Cruz del Mérito Deportivo.