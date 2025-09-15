¡PSG mermado por lesiones! Pacho al frente en el debut de Champions ante Atalanta

Paris Saint-Germain se enfrentará al Atalanta este miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 14h00 en el Parque de los Príncipes, por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

El equipo francés, vigente campeón tras vencer 5-0 a Inter de Milán en la final de la edición anterior, llega con un plantel mermado por lesiones, lo que complica su arranque en la defensa del título.

Desempeño en la Ligue 1

El PSG, dirigido por Luis Enrique, ha ganado sus cuatro primeros partidos de la Ligue 1 2025/26, incluyendo una victoria 2-0 ante RC Lens el 14 de septiembre de 2025 en el Parc des Princes, con doblete de Bradley Barcola y dos asistencias de Vitinha. Sin embargo, el encuentro ante Lens dejó nuevas bajas: Kvicha Kvaratskhelia (molestias en el mollet izquierdo), Lucas Beraldo (torcedura de tobillo izquierdo, evacuado en camilla) y Kang-in Lee (lesión en el tobillo), sumándose a Ousmane Dembélé (isquiotibiales, fuera por seis semanas) y Désiré Doué (lesionados en la pausa internacional con Francia).

Willian Pacho, el defensor ecuatoriano de 23 años, se perfila como titular en la zaga parisina junto a Marquinhos. Pacho, quien se unió al PSG en julio de 2024 procedente del Eintracht Frankfurt por 47 millones de dólares, ha disputado 25 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y fue clave en la final de la Champions con más balones recuperados. Su consolidación desde mediados de 2025 lo posiciona como pilar defensivo ante las ausencias.

Bajas confirmadas y su impacto en el PSG

Dembélé, con 35 goles en la temporada 2024/25 y candidato al Balón de Oro, se lesionó el hamstring durante la concentración de Francia. Doué, de 19 años, también sufrió una lesión en la pausa internacional. Kvaratskhelia, adquirido en verano de 2025, salió al minuto 30 ante Lens por una entaille en el mollet. Beraldo y Lee se retiraron en la segunda mitad, con diagnósticos pendientes de confirmación, pero ambos con problemas en el tobillo.

Estas ausencias afectan el ataque y la defensa del PSG, que ganó la UEFA Super Cup en agosto de 2025 por penales ante Tottenham Hotspur. El equipo suma cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, pero la enfermería genera preocupación. Luis Enrique ha rotado en liga, pero para este debut europeo, priorizará la solidez, con Pacho aportando jerarquía en el eje defensivo.

El Atalanta, dirigido por Ivan Jurić desde 2025, clasificó tercero en la Serie A 2024/25 y regresa a la fase de liga tras una década. En casa, promedia dos goles por partido en liga, con jugadores como Ademola Lookman y Gianluca Scamacca (recuperado de lesión de ACL). Sin embargo, bajas confirmadas incluyen a Sead Kolašinac, Mitchel Bakker y Ederson, con dudas en Lookman y Scamacca.

Contexto de la Champions y rol de Pacho

La fase de liga de la Champions 2025/2026 involucra a 36 equipos en ocho partidos cada uno, sin grupos tradicionales. El PSG, primer campeón francés del torneo, enfrentará rivales como Bayern Munich y Liverpool. El antecedente entre ambos clubes es un 2-1 a favor del PSG en la fase de grupos 2019/20.

Pacho, internacional con Ecuador con 15 partidos, representa estabilidad en una defensa que incluye a Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Illia Zabarnyi. Su experiencia en la final 2024/25, donde recuperó 12 balones, será vital ante la verticalidad de Atalanta. El partido se transmitirá por plataformas como UEFA TV y beIN Sports, atrayendo atención por el debut del campeón mermado.

El PSG busca reafirmar su dominio europeo tras ganar Ligue 1, Champions, Trofeo de Campeones y Coupe de France en 2024/2025. Con Pacho como ancla, el equipo francés aspira a un inicio positivo pese a las adversidades, en un calendario que incluye duelos contra Barcelona y Tottenham.