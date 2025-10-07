COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Pochettino destaca el reto de enfrentar a Ecuador, rival ya clasificado al Mundial

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, prepara su equipo para enfrentar a Ecuador en Austin, con la mira en el triunfo y la consolidación en el ranking FIFA.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Mauricio Pochettino seleccionador de Estados Unidos alista su equipo para medir a Ecuador este viernes a las 19h30, en el Q2 Stadium de Austin, en un partido amistoso. Ambos combinados estarán en el Mundial 2026 y sus objetivos es conseguir un triunfo que los impulse en el ranking FIFA.

En la previa de este encuentro correspondiente a la Fecha FIFA, Pochettino destacó la importancia de enfrentar a un rival consolidado como Ecuador, que ya tiene asegurada su plaza en el Mundial de fútbol. El entrenador subrayó que este tipo de partidos permiten afinar el equipo de cara al torneo más importante del fútbol mundial.

“El Mundial nos va a demandar jugar al máximo. Por eso es esencial encontrar rivales como Ecuador, que es un buen equipo y ya está clasificado para la Copa del Mundo. Es importante decirlo para entender el nivel del rival que enfrentaremos”, señaló Pochettino.

Preparación para el Mundial y objetivos en la Fecha FIFA

Pochettino puntualizó que, aunque los partidos amistosos tienen un contexto diferente al de una Copa del Mundo, se debe buscar un nivel competitivo alto. “Los amistosos son amistosos. Es difícil generar situaciones como si fuera el Mundial, pero hay que acercarse a ese nivel y demostrar que somos mejores”, agregó el argentino.

Luego del enfrentamiento con Ecuador en Austin, la selección estadounidense continuará la Fecha FIFA con un duelo ante México el próximo 14 de octubre en Guadalajara. Por su parte, Ecuador seguirá completando su plantilla de 28 convocados para estos compromisos internacionales.

Contexto y expectativa

La selección ecuatoriana, con el entrenador Sebastián Beccacece, llega a este encuentro con una plantilla competitiva y ya clasificada para el Mundial, lo cual representa un reto directo para los estadounidenses. El partido se presenta como una oportunidad para que Estados Unidos consolide su nivel y obtenga un resultado positivo ante un equipo de jerarquía.

El triunfo en Austin no solo es importante para ganar confianza, sino también para mejorar la posición en el ranking FIFA, donde cada punto es vital de cara a futuras competiciones y al sorteo del Mundial. Con Pochettino como guía, la selección estadounidense apunta a una preparación sólida y resultados que respalden su ambición internacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilados del IESS recibirán decimotercer sueldo anticipado en noviembre

Ataque armado en cementerio de Playas deja una mujer muerta y dos heridos

Guayaquil celebra 205 años de independencia 2025: agenda completa, homenajes y conciertos en vivo el 9 de octubre

Tragedia en São Paulo: un árbol en llamas cae sobre el vehículo de una pareja que regresaba de su luna de miel

FOA denuncia represión en protesta indígena durante agenda de Daniel Noboa en El Tambo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO