Pochettino destaca el reto de enfrentar a Ecuador, rival ya clasificado al Mundial

Mauricio Pochettino seleccionador de Estados Unidos alista su equipo para medir a Ecuador este viernes a las 19h30, en el Q2 Stadium de Austin, en un partido amistoso. Ambos combinados estarán en el Mundial 2026 y sus objetivos es conseguir un triunfo que los impulse en el ranking FIFA.

En la previa de este encuentro correspondiente a la Fecha FIFA, Pochettino destacó la importancia de enfrentar a un rival consolidado como Ecuador, que ya tiene asegurada su plaza en el Mundial de fútbol. El entrenador subrayó que este tipo de partidos permiten afinar el equipo de cara al torneo más importante del fútbol mundial.

“El Mundial nos va a demandar jugar al máximo. Por eso es esencial encontrar rivales como Ecuador, que es un buen equipo y ya está clasificado para la Copa del Mundo. Es importante decirlo para entender el nivel del rival que enfrentaremos”, señaló Pochettino.

Preparación para el Mundial y objetivos en la Fecha FIFA

Pochettino puntualizó que, aunque los partidos amistosos tienen un contexto diferente al de una Copa del Mundo, se debe buscar un nivel competitivo alto. “Los amistosos son amistosos. Es difícil generar situaciones como si fuera el Mundial, pero hay que acercarse a ese nivel y demostrar que somos mejores”, agregó el argentino.

Luego del enfrentamiento con Ecuador en Austin, la selección estadounidense continuará la Fecha FIFA con un duelo ante México el próximo 14 de octubre en Guadalajara. Por su parte, Ecuador seguirá completando su plantilla de 28 convocados para estos compromisos internacionales.

Contexto y expectativa

La selección ecuatoriana, con el entrenador Sebastián Beccacece, llega a este encuentro con una plantilla competitiva y ya clasificada para el Mundial, lo cual representa un reto directo para los estadounidenses. El partido se presenta como una oportunidad para que Estados Unidos consolide su nivel y obtenga un resultado positivo ante un equipo de jerarquía.

El triunfo en Austin no solo es importante para ganar confianza, sino también para mejorar la posición en el ranking FIFA, donde cada punto es vital de cara a futuras competiciones y al sorteo del Mundial. Con Pochettino como guía, la selección estadounidense apunta a una preparación sólida y resultados que respalden su ambición internacional.