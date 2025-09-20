Piero Hincapié al borde de su estreno en la Premier League

La quinta fecha de la Premier League 2025-26 trae un duelo estelar este domingo 21 de septiembre, cuando Arsenal, con el ecuatoriano Piero Hincapié, reciba al Manchester City en el Emirates Stadium a las 10h30 (hora de Ecuador).

Piero Hincapié, defensor de 23 años cedido por Bayer Leverkusen con opción de compra, podría debutar en la liga inglesa tras su estreno europeo con los Gunners en un sólido 2-0 ante Athletic Bilbao por la Champions League. Su versatilidad para jugar como central o lateral izquierdo lo convierte en una pieza clave para Mikel Arteta, quien busca seguir en los primeros lugares de la tabla. En las cuatro primeras fechas ha logrado tres victorias y una derrota.

Piero Hincapié: Un talento ecuatoriano en ascenso

Piero Hincapié, nacido en Esmeraldas, llega al Arsenal tras destacar en Bayer Leverkusen, donde fue fundamental en la conquista de la Bundesliga 2023-24. Con 38 partidos y un gol en la temporada pasada, su experiencia en duelos de alto nivel, como la final de la Europa League, lo respalda.

En Londres, Arteta ve en él un refuerzo ideal para una defensa que solo ha recibido un gol en cuatro jornadas. Hincapié, quien debutó con Ecuador a los 19 años y suma 32 partidos con la Tri, está listo para enfrentar al City de Pep Guardiola, un equipo que, pese a un arranque irregular (dos victorias, dos derrotas), mostró su poderío al golear 3-0 al Manchester United en la fecha pasada.

Arsenal vs. Manchester City: Un choque decisivo

El encuentro es crucial en la lucha por el liderato. Arsenal, con 9 puntos es tercero en la tabla. Liverpool es el puntero con 12 unidades. Manchester City, con Erling Haaland como máximo goleador (cinco tantos), busca seguir en racha ganadora tras vencer el pasado fin de semana al Manchester United. Para Hincapié, contener a Haaland será una prueba de fuego en su posible debut. Arteta, que no podrá contar con el lesionado Martin Ødegaard, confía en la solidez defensiva que Hincapié aporta junto a Gabriel Magalhães y William Saliba.