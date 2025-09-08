Perú vs. Paraguay: La ‘Bicolor’ busca despedirse con triunfo en las Eliminatorias 2026

La selección peruana enfrentará a Paraguay este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima a las 18h30, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, buscando despedirse con una victoria tras quedar eliminada del repechaje mundialista.

Perú, ya sin opciones de clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, recibe a Paraguay ya clasificada a la cita mundialista después de 16 años. El partido, correspondiente a la fecha 18, se disputará en el Estadio Nacional de Lima bajo la dirección del técnico Óscar Ibáñez, quien busca reconciliarse con la hinchada tras la derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo. Por su parte, Paraguay, clasificada al Mundial tras 15 años de ausencia, llega con la misión de consolidar su campaña.

Cambios en el once peruano

El técnico Óscar Ibáñez introducirá modificaciones en la alineación tras la caída en Uruguay. Pedro Gallese seguirá como arquero titular, mientras que Carlos Zambrano regresa a la zaga central junto a Renzo Garcés, reemplazando a Luis Abram. Luis Advíncula y Marcos López se mantendrán como laterales. En el mediocampo, Renato Tapia vuelve tras cumplir su suspensión, acompañando a Yoshimar Yotún, quien permanece pese a críticas por su rendimiento. Joao Grimaldo ingresará por Kevin Quevedo en ataque, junto a Kenji Cabrera y Luis Ramos como referente de área. Sergio Peña, suspendido por acumulación de tarjetas, es la principal baja.

La selección peruana, ubicada en la penúltima posición con 12 puntos, no logró revertir su irregular campaña, que incluyó empates sin goles ante Colombia y Ecuador, y una goleada en Montevideo. Este partido representa una oportunidad para cerrar con dignidad ante su público.

Paraguay: Clasificados y con bajas

Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador en la fecha 17. Con 25 puntos, ocupa la sexta posición en la tabla. El presidente paraguayo declaró un feriado nacional para celebrar el retorno de la ‘albirroja’ a la máxima cita futbolística. Sin embargo, Alfaro enfrentará el duelo en Lima sin Junior Alonso, Andrés Cubas ni Miguel Almirón, suspendidos por tarjetas. Sus reemplazos serán Agustín Sández, Damián Bobadilla y Ángel Romero, respectivamente.

La alineación probable incluye a Roberto Fernández en el arco, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Diego Gómez, Matías Galarza, Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos.

Historial entre Perú y Paraguay

En las Eliminatorias Sudamericanas, Perú y Paraguay se han enfrentado en 17 ocasiones, con 7 victorias peruanas, 5 empates y 5 triunfos guaraníes. Sin embargo, en el último duelo, en la fecha 1 de estas eliminatorias, ambos equipos empataron 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco, con Luis Advíncula expulsado. En el Estadio Nacional, Perú tiene ventaja histórica, con 14 victorias en 25 partidos frente a Paraguay.

Un cierre con miras al futuro

Para Perú, este partido no solo cierra una campaña eliminatoria decepcionante, sino que también definirá el futuro de Óscar Ibáñez, cuya continuidad está en duda tras la derrota ante Uruguay. La Federación Peruana de Fútbol planea reestructuraciones para 2026, incluyendo la elección de un nuevo técnico. Paraguay, en cambio, buscará consolidar su regreso al Mundial con un resultado positivo en Lima, apoyada por su reciente éxito y el entusiasmo de su afición.