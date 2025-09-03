Perú busca un milagro en Montevideo ante Uruguay para mantener opción de ir por el repechaje

Perú visita a Uruguay este jueves 4 de septiembre a las 18h30 en el estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, con la urgencia de ganar para seguir en la pelea por el repechaje, mientras los charrúas, ya clasificados, buscan consolidar su posición.

Perú en una situación crítica

Con solo 12 puntos en la novena posición de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú enfrenta un panorama complicado para alcanzar el repechaje al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Óscar Ibáñez necesitan victorias ante Uruguay y Paraguay en la última fecha, además de resultados favorables en los partidos de Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17 puntos). En la última doble fecha, Perú empató sin goles ante Colombia y Ecuador, resultados que lo dejaron al borde de la eliminación.

Uruguay, con la clasificación asegurada

Uruguay, con 24 puntos en el cuarto lugar, aseguró su boleto al Mundial tras vencer 2-0 a Venezuela en la jornada anterior. Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, los charrúas han mostrado irregularidad, pero su victoria reciente les dio tranquilidad. Rodrigo Bentancur, mediocampista del Tottenham, destacó la importancia del partido. “Es un partido importantísimo, lo encaramos con seriedad y buscaremos los tres puntos para darle alegría a la gente”.

El encuentro será arbitrado por el argentino Facundo Tello.

Historial entre Uruguay y Perú

En Eliminatorias, Uruguay y Perú se han enfrentado 20 veces, con 11 victorias para los charrúas, 5 para los incas y 4 empates. En el estadio Centenario, Uruguay ha ganado 4 partidos, empatado 2 y perdido 3 ante Perú. El último duelo en Montevideo, el 24 de marzo de 2022, terminó con victoria uruguaya por 1-0, gracias a un gol de Giorgian de Arrascaeta.

Estrategias y alineaciones

Uruguay presentará un esquema ofensivo liderado por Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, y Facundo Pellistri, con Rodrigo Aguirre como referencia en ataque. Bielsa destacó la verticalidad de su equipo. “Jugamos de forma directa, exigiendo al máximo al rival”.

Perú, por su parte, dependerá de la experiencia de Pedro Gallese en el arco y Luis Advíncula en defensa, con Yoshimar Yotún y Jairo Concha en el mediocampo. Luis Ramos y Kenji Cabrera serán los encargados del ataque. Ibáñez subrayó la urgencia: “Confiamos en hacer un gran partido, no hay margen para especular”.

Desafíos tácticos

Perú enfrenta a una Uruguay que ha marcado 19 goles en las Eliminatorias, pero que ha recibido 12 goles en 16 encuentros. La bicolor, con solo 6 goles y haber recibido 17, necesita mejorar su efectividad ofensiva para sorprender en el Centenario. Ibáñez reconoció las virtudes charrúas. “Es una selección con jugadores de gran nivel, muy vertical, que nos llevará al máximo de exigencia”.

Uruguay, aunque clasificada al Mundial 2026, busca consolidar su posición en estas Eliminatorias.

Alineaciones probables

Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa saltaría con Santiago Mele; Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, Nahitan Nández; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri; Rodrigo Aguirre.

Perú adiestrada por Óscar Ibáñez alinearía con Pedro Gallese; Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula; Kevin Quevedo, Erick Noriega, Renato Tapia, Andy Polo; Luis Ramos, Kenji Cabrera.

Perú, ausente en Catar 2022 tras caer en el repechaje ante Australia, busca un milagro para volver al Mundial, donde participó por última vez en Rusia 2018. Uruguay, con una plaza asegurada, apunta a cerrar la fase clasificatoria con una victoria ante su público.