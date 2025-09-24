Patricio Urrutia, entrenador de Delfín SC, dice que se juega una final

El entrenador de Delfín SC, Patricio Urrutia, se toma el partido del domingo ante Independiente del Valle como una final. El estratega ecuatoriano reconoció la urgencia de sumar puntos para escapar de las posiciones comprometidas en la tabla acumulada, donde Delfín lucha por evitar el cuadrangular del descenso.

“La aspiración es salir de las posiciones en las que el equipo estuvo y en las que hoy nos hemos mantenido, pese a que no hemos podido ganar en los últimos partidos. Queda un partido que es una final para nosotros”, afirmó Patricio Urrutia, subrayando la importancia del choque contra el líder del torneo. Los cetáceos tienen 11 partidos que no ganan en la Liga Pro y el domingo están obligados a ganar en Quito a los “rayados”.

Urrutia asumió la dirección técnica del “Cetáceo”, en un momento crítico, cuando el equipo ocupaba el penúltimo lugar en la tabla acumulada.

“Cuando llegué, el equipo estaba penúltimo, después pudimos salir de esa posición y nos hemos mantenido. Hemos conversado con dirigentes y jugadores; hubo complicaciones porque se fueron jugadores a mitad de temporada, como Luis Caicedo a Emelec o Mateo Levatto. Los demás equipos se reforzaron y nosotros sentimos esas bajas”, explicó el técnico.

Delfín SC debe de ganar y si pierde esperar que Técnico Universitario que juega ante Liga de Quito pierda y Vinotinto también pierda ante Libertad.

Urrutia motiva a los jugadores de Delfín SC

Estas salidas, sumadas a la falta de refuerzos, han limitado a Delfín SC, que suma 30 puntos y se encuentra en el puesto 12. Frente al desafío de enfrentar a Independiente del Valle, uno de los equipos más sólidos del fútbol ecuatoriano y actual líder del Clausura con 63 puntos, Patricio Urrutia ve una oportunidad para motivar a sus jugadores.

“En la cabeza del jugador, la confianza, es un partido que motiva jugarlo con IDV. Es el mejor equipo, y todo dependerá de la actitud y de lo que nos jugamos”, señaló.

El técnico destacó la importancia de la fortaleza mental y el compromiso colectivo. “La presión es parte del fútbol. Nosotros damos la confianza desde el cuerpo técnico, y los jugadores saben que los respaldamos. Cuando se deja hasta la última gota de sudor, se entra al camerino con la frente en alto”.