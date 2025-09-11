Partido entre Deportivo Quito y Exapromo Costa FC se mantiene pese a la tragedia

Aunque el fútbol ecuatoriano está de luto por la muerte del jugador Maicol Valencia, el partido entre Exapromo Costa FC y Deportivo Quito, sí se jugará. Valencia que jugaba en el Expramo Costa FC fue asesinado la noche del miércoles en el hostal Costa Azul, sector Costa Azul de Manta, donde varios jugadores del equipo se concentraban.

El jugador, nacido en Esmeraldas, había sido presentado ese mismo día como nuevo refuerzo del Expramo Costa FC, equipo de Segunda Categoría. Eso, con miras a impulsar su ascenso a la Serie B. Formado en clubes locales, el delantero se unió al plantel manabita para la fase nacional del Torneo de Ascenso, pero su vida se truncó en un ataque armado al estilo sicariato.

Pese a la conmoción, el encuentro de ida por los 32avos de final del Torneo Nacional de Ascenso entre Deportivo Quito y Exapromo Costa FC se mantiene programado para este mañana a las 12h00 en el estadio Jocay de Manta. Fuentes de la Asociación de Fútbol de Manabí confirmaron que no habrá modificaciones.

Tito Merchán, síndico de Expramo Costa FC, reiteró que el compromiso se disputará como estaba previsto, priorizando el duelo, pero honrando la memoria de Valencia. El club, que finalizó cuarto en el torneo provincial de Manabí tras caer en semifinales ante 11 de Mayo y por el tercer puesto ante Liga de Portoviejo, cuenta en sus filas con el ex seleccionado Geovanny Nazareno.

El directivo manifestó que Valecnia llegó al club con contratos por dos partidos (ida y vuelta) para los play-offs, buscando una vitrina ante un equipo de arraigo popular como Deportivo Quito.

Deportivo Quito y su mensaje a Expramo Costa FC

Deportivo Quito, rival en esta llave y campeón de la Segunda Categoría de Pichincha el 22 de agosto de 2025, se pronunció en redes sociales: “Impactados por el sensible fallecimiento del señor Maicol Valencia, futbolista del club Exapromo Costa FC, rival de nuestra institución en el Ascenso Nacional.

Compartimos el dolor y abrazamos a sus familiares, allegados y a todos quienes forman parte del equipo”. El ‘Equipo de la Plaza del Teatro’, que busca retornar a la Serie B, jugará la vuelta el 20 de septiembre en Quito.

La tragedia ha generado repudio en la comunidad deportiva. La FEF y Liga Pro no han emitido suspensiones oficiales, pero jugadores y dirigentes llaman a fortalecer la seguridad en el fútbol base.

Valencia, quien se preparaba para su debut oficial con Exapromo ante Quito, deja un vacío en el ascenso ecuatoriano. Su velocidad y olfato goleador prometían destacar. Personal de Medicina Legal trasladó los cuerpos a la morgue de Manta para autopsias, mientras la Policía investiga posibles móviles relacionados con sicariato en la zona.