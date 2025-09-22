Olympique de Marsella sorprende al PSG de Pacho y le quita el invicto

Paris Saint-Germain con Willian Pacho es derrotado por 1-0 ante Olympique de Marsella este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Estadio Vélodrome de Marsella, durante la jornada 5 de la Ligue 1 2025-26. El ecuatoriano Pacho jugó como titular hasta el minuto 64, en un Le Classique que costó al PSG su invicto y el liderato, ahora compartido con AS Mónaco por 12 puntos.

El gol llegó en el minuto 5, obra del defensor marroquí Nayef Aguerd con un cabezazo tras centro desde la derecha, superando al portero visitante Lucas Chevalier en una salida defectuosa. El PSG, dirigido por Luis Enrique, controló la posesión pero careció de profundidad, mientras Marsella, bajo Roberto De Zerbi, defendió con orden y generó contragolpes.

Después del gol local

En el minuto 25, Amine Gouiri impactó el travesaño con un remate de media distancia, y en el 27, un gol anulado por offside de Benjamin Pavard. El PSG respondió en el 31 con un disparo de Khvicha Kvaratskhelia que rozó el ángulo. Nuno Mendes fue atendido en el 40 por un golpe, y el primer tiempo cerró 1-0 tras 3 minutos de adición, con una chance de Igor Paixão en el 45+3.

El segundo tiempo inició sin cambios, y el PSG presionó sin éxito. En el 59, Gerónimo Rulli realizó una atajada clave a un remate de Achraf Hakimi, cuyo rebote salió por efecto. En el 64, Luis Enrique sustituyó a Pacho por Lee Kang-in. Rulli volvió a brillar en el 71 ante Vitinha, y en el 87 repelió otro intento del portugués.

Resumen del partido y actuaciones clave

En el 85, el árbitro Benoît Brisard no pitó penal por una caída de Pierre-Emerick Aubameyang en el área. Marsella mantuvo la ventaja hasta el final, rompiendo una racha de 9 partidos sin perder del PSG ante ellos en Ligue 1 (8 victorias y 1 empate). Pacho, de 23 años, disputó 64 minutos sin incidencias defensivas notables, en su rol habitual de central.

Marsella subió al 6º lugar con 9 puntos de 4 juegos previos más esta victoria, mientras PSG cayó del 1º al 2º. El equipo parisino viene de un 4-0 ante Atalanta en Champions League, pero mostró fragilidad defensiva. Marsella, por su parte, perdió 2-1 ante Real Madrid en Europa, pese a anotar primero.

La Ligue 1 2025-26, con 18 equipos, inició el 15 de agosto y concluye el 16 de mayo de 2026. Incluye a ascendidos como Lorient, Paris FC y Metz, que reemplazan a Montpellier, Saint-Étienne y Reims. PSG defiende título tras ganar la 2024-25 con 6 fechas de antelación.

Tabla tras la jornada 5

Tras la derrota, PSG y AS Mónaco suman 12 puntos cada uno, pero los rojo y blancos lideran por diferencia de goles: +13 (13 goles a favor) contra +10 del PSG (10 goles a favor). La regla de desempate prioriza puntos, diferencia de goles y goles anotados. Otros equipos: Lille (10 puntos), Lyon (9).

El torneo otorga a los primeros 4 plazas en Champions League, 5º en Europa League, y el ganador de Coupe de France también clasifica. Descenso directo para los últimos 2, y playoff para el 16º. La jornada 5 completó con este postergado Le Classique, inicialmente suspendido por lluvias el 21 de septiembre.

Pacho, fichado por PSG en 2024 desde Independiente del Valle, ha jugado 4 partidos esta temporada en Ligue 1, consolidándose en defensa. Su presencia en Marsella resalta el aporte ecuatoriano, junto a figuras como Kendry Páez en Strasbourg.

Próximos desafíos en la jornada 6

La jornada 6 inicia el 26 de septiembre. Marsella visita a Racing Estrasburgo, con el ecuatoriano Kendry Páez (de 18 años, fichado por Chelsea para 2025) como posible titular, a las 13h45 hora de Ecuador. PSG recibe a Auxerre el 27 de septiembre a las 14h05, en el Parc des Princes.

PSG busca recuperar liderato ante un Auxerre ascendido, mientras Marsella aspira a consolidar su racha en casa, con 9 victorias en los últimos 10 Ligue 1 en Vélodrome.

Le Classique, el 110º, mantiene su estatus como rivalidad máxima en Francia, con PSG ganando los últimos 9 ligueros previos. Esta derrota interrumpe la dinámica parisina, que sumaba 4 victorias consecutivas en Ligue 1. La temporada enfatiza paridad, con Mónaco emergiendo como contendiente tras fuerte inicio.