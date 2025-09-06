COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

Moisés Caicedo entrena con normalidad para enfrentar a Argentina en Eliminatorias

Moisés Caicedo entrenó con normalidad en Guayaquil, superando molestias físicas, para liderar a Ecuador en su duelo ante Argentina por las Eliminatorias 2026.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Moisés Caicedo entrena con normalidad para enfrentar a Argentina en Eliminatorias
El volante Moisés Caicedo entrena con normalidad para enfrentar a Argentina.
Moisés Caicedo entrena con normalidad para enfrentar a Argentina en Eliminatorias
El volante Moisés Caicedo entrena con normalidad para enfrentar a Argentina.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

El volante del Chelsea Moisés Caicedo entrenó con normalidad este sábado en el Estadio Monumental Banco Pichincha, superando molestias físicas, para preparar el partido de Ecuador contra Argentina el próximo martes 9 de septiembre, buscando una histórica victoria en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La Tri, retomó los entrenamientos este 6 de septiembre de 2025 en el Estadio Monumental. La sesión contó con la presencia de Moisés Caicedo, quien no jugó en el empate 0-0 ante Paraguay el pasado jueves debido a molestias físicas en el muslo izquierdo. El mediocampista del Chelsea entrenó con un vendaje en la pierna, pero completó la práctica sin inconvenientes, confirmando su disponibilidad para el partido del martes a las 18h00.

El defensa Piero Hincapié firma autógrafos en el estadio Monumental.

El defensa Piero Hincapié firma autógrafos en el estadio Monumental.
El defensa Piero Hincapié firma autógrafos en el estadio Monumental.

El entrenamiento, abierto a la prensa, tuvo un ambiente especial con la asistencia de 500 niños de escuelas y colegios de Guayaquil, quienes observaron desde las tribunas y ovacionaron a jugadores como Caicedo. La práctica fue la primera de cara al duelo contra Argentina, y el equipo dirigido por Sebastián Beccacece trabajó en aspectos tácticos para enfrentar a la albiceleste. Caicedo, quien se perdió el último partido, se unió al grupo de jugadores no titulares ante Paraguay, como Enner Valencia y Piero Hincapié, mostrando buena condición física.

La ausencia de Caicedo en el encuentro frente a Paraguay obligó a Beccacece a alinear un mediocampo inédito con Jordy Alcívar, Kendry Páez y Pedro Vite, lo que afectó el equilibrio del equipo. Su regreso es clave para reforzar una zona vital contra el potente mediocampo argentino, integrado por jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul.

Historial adverso en Guayaquil

Ecuador enfrenta un desafío histórico ante Argentina en Guayaquil, donde nunca ha ganado en Eliminatorias. Los antecedentes registran una derrota 6-3 rumbo al Mundial 1962 y un empate 1-1 en las clasificatorias al Mundial 2022. La única victoria ecuatoriana sobre Argentina en esta ciudad fue en un amistoso en 1994. La Tri buscará romper esta racha negativa el martes, apoyada por los 45.000 espectadores esperados en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Caicedo, pilar del mediocampo

La recuperación de Moisés Caicedo, de 23 años, es una noticia alentadora para La Tri. El volante, considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, se perdió el partido contra Paraguay por molestias en el muslo izquierdo. El vendaje en su pierna izquierda durante el entrenamiento del sábado fue descrito como una medida preventiva para proteger la zona, y su participación plena en la práctica sugiere que estará listo para ser titular.

Caicedo, quien ha jugado 55 partidos con Ecuador desde su debut en 2020, es fundamental para el esquema de Beccacece. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego será crucial ante Argentina, que lidera las Eliminatorias con 38 puntos tras 17 jornadas. Ecuador, con 26 puntos, y ubicado en cuarto lugar busca un triunfo que les permita finalizar al menos en el top tres de la clasificación.

Un ambiente especial para los niños

El entrenamiento del sábado tuvo un toque emotivo con la presencia de 500 niños de escuelas locales, quienes interactuaron con los jugadores y vivieron un momento inolvidable. Los futbolistas, incluido Caicedo, se acercaron a las tribunas para saludar a los pequeños, quienes ovacionaron especialmente al volante del Chelsea. Este gesto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) buscó acercar a la selección a la afición joven, generando un ambiente de apoyo antes del partido contra Argentina.

Perspectivas para el duelo

La Tri cerrará su participación en esta ventana de Eliminatorias el 9 de septiembre a las 18h00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El equipo de Beccacece, que suma 360 minutos sin anotar en las Eliminatorias, apuesta por la recuperación de Caicedo y el liderazgo de Enner Valencia para revertir la sequía ofensiva y lograr una victoria histórica. Argentina, con un invicto de 5 partidos en las Eliminatorias, llegará como favorita, pero Ecuador confía en el apoyo de su hinchada para dar la sorpresa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sebastián Rulli en Quito: su historia de perseverancia, su vida con Angelique Boyer y lo que probó de la gastronomía ecuatoriana

Vuelta a España 2025: Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López completan la exigente etapa 14 en la alta montaña

Ocho emprendedores y empresarios viajan para participar en la feria internacional en Miami

ADN renueva su directiva y ratifica a Noboa como líder del movimiento

¡Atención Guayaquil! Cierre Total en Juan Tanca Marengo: ¿Cómo Afectará Tu Ruta Diaria?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO