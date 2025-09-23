Mikel Arteta confirma lesión en la ingle de Piero Hincapié y su baja en Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal,confirmó que el defensor ecuatoriano Piero Hincapié sufre una lesión en la ingle que lo marginó del duelo ante Manchester City, por laPremier League

El tricolor sufrió una molestia muscular derivada de un cambio en la carga de entrenamiento. Además de la falta de pretemporada completa tras una cirugía de hernia.

Detalles de la lesión y declaraciones de Arteta

Arteta previo al encuentro ante Port Vale por la tercera ronda de la Copa de la Liga este miércoles explicó: “Piero Hincapié sufrió una pequeña lesión en la ingle. Tenemos que ver cómo evoluciona en los próximos días, pero creemos que será una dolencia de corta duración“.

El técnico añadió que la lesión surgió por “un cambio en la carga y no tuvo una pretemporada completa después de la cirugía (de hernia). Tendremos que ver cómo estará en la próxima semana“.

Hincapié, de 23 años y originario de Esmeraldas, se incorporó al Arsenal a mediados de 2025 procedente del Bayer Leverkusen por 60 millones de dólares, en un traspaso que incluyó un préstamo inicial con opción de compra obligatoria. Hasta ahora, el zaguero ha disputado cinco minutos con los Gunners, en la victoria 2-0 ante el Athletic Club por la Champions League.

Su ausencia ante Manchester City generó especulaciones, pero Arteta descartó motivos tácticos, confirmando el inconveniente físico que también afectó al capitán Martin Ødegaard. El club prioriza la recuperación para evitar recaídas, considerando el calendario denso de la temporada.

Impacto en los próximos compromisos de Arsenal

Hincapié se perderá este miércoles, a las 14h00, el partido contra Port Vale, donde Arteta planea rotaciones para preservar a los titulares en la Premier League. Posteriormente, el Arsenal visitará al Newcastle United el domingo 28 de septiembre por la fecha 6 de la liga inglesa.

Hincapié podría ausentarse del choque ante Olympiacos por Champions League el 1 de octubre, con posible regreso ante West Ham el 4 de octubre. Estas bajas resaltan la competencia en la zaga de Arsenal, con Gabriel Magalhães, William Saliba y Riccardo Calafiori como opciones principales.

La dolencia de corta duración estimada permite optimismo, ya que Hincapié mantiene un salario de 3 millones de dólares anuales y se adapta al ritmo inglés. Su polivalencia como central y lateral izquierdo lo posiciona como refuerzo estratégico para Mikel Arteta.

Hincapié en Arsenal y la selección ecuatoriana

El fichaje de Hincapié responde a la necesidad de Arsenal de fortalecer la defensa tras lesiones recurrentes en la zaga durante la temporada 2024/2025. Procedente de Leverkusen, donde ganó la Bundesliga 2023/2024, el jugador llegó tras jugar los 90 minutos en dos partidos de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

En la Tri, Hincapié es titular indiscutible bajo el mando de Félix Sánchez Bas, con 25 partidos internacionales y contribuciones clave en clasificatorios. Su lesión genera preocupación en Quito, ya que Ecuador enfrenta a Bolivia el 10 de octubre y a Perú el 15 de octubre, donde su presencia es vital para la defensa.

Arsenal, segundo en la Premier League 2025/2026 con 12 puntos en cinco jornadas, depende de la salud de su plantilla para competir en cuatro frentes: liga, Champions, Copa de la Liga y FA Cup. Arteta enfatiza la gestión de cargas para jugadores como Hincapié, quien no tuvo pretemporada plena por su cirugía de hernia en julio.

El staff médico de los Gunners realiza evaluaciones diarias, con protocolos que incluyen fisioterapia y monitoreo de carga. Esta lesión inicial no altera el plan de integración del ecuatoriano, quien debutó en Champions para ganar experiencia gradual. Próximas actualizaciones se esperan tras el partido de Copa de la Liga.