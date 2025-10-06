COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Polideportivo

Miguel Ángel Vera se afianza como virtual campeón en el Regional Costa 4×4

Miguel Ángel Vera ganó la octava válida del Campeonato Regional Costa 4x4 en Maconta, de Abdón Calderón, logrando un triunfo clave que lo acerca al título regional.
Miguel Ángel Vera se afianza como virtual campeón en el Regional Costa 4x4
Miguel Ángel Vera y su equipo celebran la octava válida y el virtual título del Regional Costa 4x4.
Miguel Ángel Vera se afianza como virtual campeón en el Regional Costa 4x4
Miguel Ángel Vera y su equipo celebran la octava válida y el virtual título del Regional Costa 4x4.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

[email protected]

Miguel Ángel Vera, con el vehículo 890 del club El Carmen, ganó la octava válida del Campeonato Regional Costa 4×4 en la comunidad Maconta, parroquia Abdón Calderón, de Portoviejo, virtualmente coronándose campeón regional al superar a Willy Carranza con 31 puntos de diferencia.

Victoria clave en Maconta para Vera

La comunidad de Maconta fue testigo de una intensa competencia de la octava válida del Campeonato Regional Costa 4×4, organizada por Calderón 4×4 bajo la presidencia de Rodolfo García Zambrano. La jornada contó con la presencia del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y reunió a centenares de aficionados apasionados por el deporte tuerca. En la pista de 1600 metros, Miguel Ángel Vera superó 12 obstáculos, entre ellos pozas de agua y pendientes, para imponerse como el piloto más rápido.

Vera, virtual campeón regional

Con esta victoria, Miguel Ángel sumó 22 puntos, alcanzando un total de 160 unidades en la clasificación general. Su ventaja de 31 puntos sobre Willy Carranza, del club Renegados, le permite proclamarse virtual campeón del Campeonato Regional Costa 4×4. Carranza, quien apareció con el vehículo 911, sufrió un desperfecto en su carro y no pudo participar en la tercera manga, sumando solo un punto.

Resultados destacados y próximos retos

Los aficionados disfrutaron de la carrera en Maconta
Los aficionados disfrutaron de la carrera en Maconta

El podio lo completaron Homero Cabezas del Team Cabezas de Esmeraldas con 18 puntos y Leonel Alvear de El Carmen, con 16 unidades. Otros competidores importantes fueron Fabián Vera (vehículo 990), Luis Mendoza (55), Darwin Haro (007), Harold Farías (122) y Patricio Campozano (59). La gran final del campeonato regional se disputará el domingo 19 de octubre en Santo Domingo, organizada por el club Colorados 4×4, donde los mejores 12 pilotos clasificados buscarán su lugar para competir en las tres válidas nacionales.

Contexto y proyección nacional

Tras el cierre regional, los doce mejores exponentes del Costa 4×4 se prepararán para participar en las válidas nacionales, que comenzarán en Tena. La semifinal nacional se llevará a cabo en la pista del club Renegados, de donde es actual campeón Willy Carranza, por lo que se espera una competencia reñida y de alto nivel. Este torneo representa una plataforma clave para el desarrollo del deporte motor en Ecuador y potencia la participación de pilotos de la Costa.

Noticias en la web

