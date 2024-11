Compártelo con tus amigos:

Manuel Mendoza, arquero y figura de Liga de Portoviejo se ha convertido en un referente del equipo en todo el campeonato de Ascenso Nacional. Mendoza, en la actualidad asegura estar concentrado con sus compañeros para lograr el objetivo que es la serie B.

Este fin de semana deberán recibir a Deportivo Quito en la vuelta de los cuartos de final del torneo. La semana anterior los ‘verde y blanco’ ganaron por la mínima diferencia.

“Estamos ahí, estamos tan cerca. Sabemos que es difícil, son partidos que se definen por una situación y nosotros nos hemos preparado bien durante todo el año y por eso es el momento que estamos viviendo”, indicó Manuel Mendoza.

El cancerbero relató que aunque llegan con la ventaja de 1 a 0, no se descuidarán. Aseguró que tratarán de hacer bien las cosas para obtener un buen resultado que los ponga en las semifinales.

Manuel Mendoza, el candado de la ‘U’

“Ellos se van a jugar el todo por el todo acá. Intentarán dar vuelta al resultado, pero estamos en nuestra casa y tenemos que hacernos fuertes; vamos a cerrar la llave”, dijo Manuel Mendoza.

“Como grupo estamos tranquilos, la idea es llegar a la B que es el anhelo de todos”, sostuvo. Manuel Mendoza agradeció el respaldo de la hinchada e invita que vayan al partido este domingo en el Estadio Reales Tamarindos que será a las 15h00.

Manuco, de 35 años, quien debutó con la ‘U’ en el año 2006, ya se había retirado del fútbol. Volvió con la intención de llevar al equipo del cual es hincha a la Primera División del fútbol ecuatoriano.

“Me retiré, me fui del país, tomé una decisión junto a mi familia. Pasó una semana y volví, no fue fácil, se me criticó mucho, son cosas que pasan y que se viven en el fútbol. Pero regresé para atajar y sentir la alegría que estamos sintiendo”, dijo Manuel Mendoza.

En esta temporada ha atajado en 24 de los 27 compromisos de Liga (P) en Segunda Categoría. Ha recibido 10 goles y ha logrado dejar su valla en cero en 13 ocasiones.

‘Manuco’, que logró ascender con Liga de Portoviejo de la Serie B a la A en el 2008 y 2019, está en búsqueda de su tercer ascenso con el equipo, esta vez desde la Segunda Categoría a la B.

Confía en que este año logre esto y pueda devolverle la alegría al pueblo que es volver a estar en Primera Categoría, indicó Manuel Mendoza.