Manta FC y Delfín SC en riesgo: luchan por evitar el cuadrangular de permanencia en Serie A

Entre los equipos mantenses, Manta FC es el más comprometido para disputar el cuadrangular por la permanencia en la Serie A. Los atuneros empataron 1-1 con Aucas el lunes, perdiendo la chance de acortar distancias con Delfín SC, su rival directo para evitar el cuadrangular. Los atuneros suman 26 puntos, está 4 de Delfín SC, que tiene 30.

Con dos fechas por jugarse, Manta debe ganar sus próximos partidos y esperar que Delfín no sume victorias. El sábado, a las 16h30, Manta visitará a Vinotinto en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Aunque Vinotinto, con 24 puntos, está casi condenado al cuadrangular, sigue siendo un rival complicado. Manta FC cerrará esta fase como local ante Macará.

Lo que le falta a Delfín SC

Por su parte, Delfín FC enfrentará a Técnico Universitario el sábado a las 16h30 en el estadio Jocay, un duelo clave por ser local y ante un rival directo con 25 puntos. Delfín cerrará la fase visitando a Independiente del Valle, mientras Técnico enfrentará a Liga de Quito en la última jornada en el estadio Bellavista de Ambato.

Un triunfo cetáceo ante los ambateños asegurará su permanencia. Mientras que una derrota lo deja tambaleando para que todo se defina en la última fecha. El único equipo que está condenado a jugar el cuadrangular es Mushuc Runa, que tras perder 3-1 ante Orense, se convirtió en el primer equipo confirmado para disputar el cuadrangular por el descenso.

El “Ponchito” ocupa el último lugar con apenas 23 puntos.