Manta Fc se prepara para el reinició de la Liga Pro

Enfocado en salir de los últimos lugares de la tabla, el Manta FC no para con los entrenamientos. Ayer, el equipo atunero sostuvo una práctica de fútbol en el Complejo Fishcorp frente a ExaPromo Costa FC, conjunto que se alista para el campeonato nacional de Ascenso.

Este encuentro sirvió al entrenador Javier Carvajal para seguir definiendo su once ideal de cara al reinicio del torneo, donde enfrentará a Aucas en el estadio Jocay. Carvajal, quien asumió la dirección técnica tras la salida de Efrén Mera por malos resultados, destacó el trabajo físico del plantel. “Estamos enfocados en la parte física, pero el equipo ya viene con una buena base de trabajo durante el año”, afirmó.

Su objetivo es claro: sacar al Manta FC del décimo tercer puesto, donde suma 25 puntos y enfrenta el riesgo de jugar el cuadrangular por la permanencia en la Serie A. Para abandonar esta incómoda posición, los atuneros deben superar a Delfín, que ostenta 29 puntos en el décimo segundo lugar, o a Macará, con 31 unidades.

Con solo tres fechas por disputar en la primera fase, el Manta FC está obligado a sumar victorias para escalar en la tabla y asegurar su continuidad en la máxima categoría. La intensidad en los entrenamientos refleja el compromiso del equipo por revertir su situación. Quieren salir de los últimos lugares.

Los partidos que le faltan al Manta FC

Cuando se reinicie el torneo el Manta FC tendrán que enfrentar a Aucas. Este partido será el lunes 15 de septiembre, a las 19h00 en el estadio Jocay. Luego, enfrentarán a Vinotinto en el estadio Olímpico Atahualpa y cerrarán la primera fase como locales ante Macará.

De estos tres partidos, los duelos contra Vinotinto y Macará son vitales, ya que ambos son rivales directos en la lucha por evitar el cuadrangular por la permanencia en la Serie A. Los atuneros, ubicados en el décimo tercer puesto, necesitan sumar puntos para escalar posiciones. En 27 partidos que han disputado los mantenses han ganado 5 encuentros, empatados 10 y perdidos 12.

Lo peor del Manta FC es que junto a Mushuc Runa tienen en arco más goleado del torneo. Ambos han recibido 45 goles. En cuanto a goles anotados los atuneros contabilizan 31 anotaciones.