Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Mal año para los equipos mantenses en la Liga Pro

Delfín SC busca escapar del cuadrangular por la permanencia. El Manta FC ya está condenado a jugarlo.
Delfín SC retomó los entrenamientos.
Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ...

[email protected]

Los equipos mantenses que juegan en la Liga Pro están teniendo un año para el olvido. El Manta FC ya está condenado a jugar el cuadrangular por la permanencia, mientras que Delfín SC va por el mismo camino. Delfín FC está en la décima segunda posición con 30 puntos tras 29 partidos jugados.

Con solo 6 victorias, 12 empates y 11 derrotas, los cetáceos registran 26 goles a favor y 42 en contra, reflejando un promedio goleador pobre de 0.93 por partido y 1.46 goles recibidos. En casa, suma 4 triunfos y 7 empates y 4 derrotas, pero fuera de casa apenas logra 2 victorias, con 5 empates y 7 derrotas. 

Su reciente caída 0-1 ante Técnico Universitario evidencia su irregularidad. En la Copa Ecuador, Delfín fue eliminado en octavos de final por CD Santo Domingo en penales (2-4). Bajo la dirección de Patricio Urrutia, el equipo depende de los 8 goles de Erick Mendoza, pero su falta de efectividad ofensiva y fragilidad defensiva lo mantienen cerca de la zona de del cuadrangular. Delfín enfrenta un panorama complicado. A falta de un partido, el objetivo es derrotar a Independiente del Valle para evitar el cuadrangular de descenso y aspirar a un cupo a la Copa Sudamericana.

El Manta FC condenado al cuadrangular de la Liga Pro

El Manta FC vive una temporada difícil, se ubica en la décimo quinta posición con 25 puntos tras 29 partidos. Con 5 victorias, 11 empates y 13 derrotas, el equipo registra 33 goles a favor y 50 en contra, promediando. En casa, suma 4 triunfos, 7 empates y 3 derrotas, pero fuera del estadio Jocay solo logró 1 victoria, con 4 empates y 10 derrotas. 

Su reciente caída 4-1 ante Vinotinto y un empate 1-1 con Aucas como local reflejan su irregularidad. En la Copa Ecuador, fue eliminado en octavos por Deportivo Cuenca (1-2). Bajo el mando de Javier Carvajal, debutante tras el partido ante Aucas, Manta depende de jugadores como Christian Alemán, con 5 asistencias, pero sufre defensivamente. Con 46% de posesión promedio, el equipo está condenado a jugar el cuadrangular del descenso.

A falta de una jornada, enfrentará a Macará en el estadio JocayEl objetivo es sumar puntos para enfrentar el cuadrangular con una buena cantidad de puntos y evitar perder la categoría.

