Luis Suárez suspendido seis partidos por escupir en la final de la Leagues Cup

El Comité Organizador de la Leagues Cup suspendió al delantero uruguayo Luis Suárez por seis partidos este 5 de septiembre de 2025 en Seattle, tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders después de la final del torneo, donde Inter Miami perdió 3-0.

Sanción tras el altercado

Luis Suárez escupió al jefe de seguridad del Seattle Sounders, Gene Ramírez, tras la final de la Leagues Cup 2025 el 31 de agosto en el Lumen Field. Según el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición, Suárez no podrá participar en la próxima edición del torneo en 2026 hasta cumplir la sanción. El incidente ocurrió tras una trifulca al finalizar el partido, que el Seattle Sounders ganó 3-0.

Sergio Busquets, mediocampista de Inter Miami, fue suspendido por dos partidos por golpear a Obed Vargas, mientras que el defensor Tomás Avilés recibió tres partidos por conducta violenta. Del lado del Seattle Sounders, el asistente técnico Steven Lenhart fue castigado con cinco partidos por participar en los altercados. Las sanciones se aplicarán exclusivamente en la Leagues Cup 2026, según el comunicado oficial.

El partido, ante 69.314 espectadores, vio al Seattle Sounders anotar mediante Osaze De Rosario (26’), Alex Roldán (84’, penal) y Paul Rothrock (89’), mientras Inter Miami desperdició oportunidades, incluyendo un remate fallido de Lionel Messi.

Disculpas públicas

Luis Suárez emitió una disculpa el 4 de septiembre a través de su cuenta de Instagram, reconociendo su error. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia ni mi club. Pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica mi reacción”. Inter Miami también publicó un comunicado, afirmando que la conducta “no representa los valores del club” y lamentando los hechos ocurridos tras la final.

El incidente comenzó cuando Suárez confrontó a Obed Vargas, del Seattle Sounders, poniéndole el brazo alrededor del cuello. Esto desató una pelea que involucró a jugadores y personal de ambos equipos. Mientras era separado por el arquero Oscar Ustari, Suárez escupió a Gene Ramírez, según imágenes captadas por FOX Soccer y difundidas en redes sociales.

El entrenador del Seattle Sounders, Brian Schmetzer, lamentó que el altercado opacara la victoria. “Es una lástima que esto reste atención a una gran actuación de nuestro equipo”. El técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, evitó comentar detalles, afirmando que “no vio” el incidente.

Historial disciplinario de Suárez

Luis Suárez, de 38 años, tiene un historial de sanciones por conducta antideportiva. En 2010, mientras jugaba en el Ajax, fue suspendido siete partidos por la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) tras morder a Otman Bakkal del PSV. Por su parte, en 2011, con el Liverpool, recibió una sanción de ocho partidos y una multa de 50.000 dólares por insultos racistas contra Patrice Evra del Manchester United, según la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).

En 2013, Suárez fue castigado con diez partidos por morder al defensor del Chelsea, Branislav Ivanovic, en un partido de la Premier League. La FA consideró que la sanción estándar de tres partidos era “insuficiente” y agregó siete más. En la Copa Mundial de 2014, Suárez mordió a Giorgio Chiellini de Italia, recibiendo una suspensión de nueve partidos internacionales, una prohibición de cuatro meses de toda actividad futbolística y una multa de 100.000 francos suizos por parte de la FIFA.

Impacto en Inter Miami

Las sanciones no afectan la participación de Suárez, Busquets ni Avilés en la MLS, donde Inter Miami enfrentará al Charlotte FC el 13 de septiembre y al Seattle Sounders el 16 de septiembre. Sin embargo, el contrato de Suárez con Inter Miami expira al final de la temporada 2025, y no ha confirmado si continuará con el club, lo que podría significar que no cumpla la sanción si no participa en la Leagues Cup 2026.

El incidente ha generado críticas en redes sociales, con usuarios como Franco Panizo cuestionando la duración de la sanción. En la MLS, incidentes similares de escupir, como los de Héctor Herrera (Houston Dynamo) y Brayan Vera (Real Salt Lake) en 2024, resultaron en suspensiones de 2-3 partidos.