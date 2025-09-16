Luis Arroyo enfrenta larga recuperación tras fractura expuesta

La imagen de Luis Arroyo tendido en el césped, con evidentes signos de dolor, marcó la jornada 28 de la Liga Pro, el domingo 14 de septiembre de 2025. El delantero del Deportivo Cuenca sufrió una fractura expuesta durante el partido ante Técnico Universitario, un incidente que conmocionó a compañeros, rivales y aficionados.

La gravedad de la lesión activó de inmediato los protocolos médicos del club, que trasladó al jugador a un centro médico en Cuenca para una intervención urgente. En la madrugada del lunes 15 de septiembre, Arroyo fue sometido a una primera cirugía, enfocada en la limpieza de la herida y la administración de antibióticos para prevenir infecciones.

Esta etapa inicial fue crucial para estabilizar al jugador y preparar el terreno para una segunda operación, programada para el martes 16 de septiembre. Esta intervención abordará directamente la fractura, con el objetivo de estabilizar la zona afectada y sentar las bases para una recuperación integral. El cuerpo médico del Deportivo Cuenca confirmó que el procedimiento inicial transcurrió sin complicaciones, y Arroyo se encuentra estable, bajo observación.

El club apoya a Luis Arroyo

El club ha diseñado un plan integral de recuperación para el delantero, que incluye atención médica y psicológica personalizada. Este programa abarca reposo, fisioterapia intensiva y un seguimiento constante para evitar recaídas, según fuentes del equipo morlaco.

Aunque no se ha establecido un tiempo exacto de baja, los especialistas estiman que Arroyo estará fuera de las canchas por varios meses. Eso para que regrese en plenitud física para la temporada 2026. El Deportivo Cuenca expresó su total respaldo al jugador en este difícil momento, destacando su compromiso con su recuperación.

Compañeros, hinchas y el cuerpo técnico enviaron mensajes de apoyo, confiando en la fortaleza de Arroyo para superar este desafío. La afición morlaca espera verlo pronto de vuelta.