Los árbitros que deben pitar el encuentro entre el Manta FC. y Barcelona SC., aún no han viajado a la ciudad manabita.

A un día de que arranque la temporada 2025 de la LigaPro, los árbitros aseguran que no acudirán a los respectivos partidos. Este viernes 14 de febrero arranca el campeonato nacional de fútbol. El Manta FC., recibirá en el estadio Jocay a Barcelona SC . Los árbitros designados para este encuentro aún no han viajado a la ciudad manabita.

Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros de Ecuador, aseguró que no se ha llegado a un acuerdo con la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro). Lo hizo durante una entrevista a El Universo, donde aseguró que se mantiene una deuda con los árbitros que data del año pasado.

Debido a esta situación, a decir de Muentes, los árbitros mantendrán su postura de no presentarse a los partidos. Ellos son designados por la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El dirigente confirmó que los árbitros designados para el partido entre el Manta FC., en el Jocay, “no han viajado” a la ciudad manabita.

“Los árbitros que debieron viajar a la ciudad de Manta no lo han hecho”, le dijo el titular del gremio arbitral en la entrevista. Esto ocurre a 24 horas de este encuentro que se jugará en el estadio Jocay, de Manta, desde las 19h00.

Por otra parte, Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro publicó a través de su cuenta de X que la deuda se canceló. Loor señaló que se trata de 500 mil dólares y se lo hizo a las 11h45 de este jueves 13 de febrero del 2025.

“En el fútbol de Serie A y Serie B de Ecuador, no se le debe un solo dólar a ningún árbitro que dirigió Liga Pro en 2024. ¿Es algo para enorgullecerse? Sí. Siempre se debe pagar. Sin embargo, para lograrlo hemos tenido que recurrir a créditos, préstamos y esfuerzos no previstos”, publicó Loor en un comunicado.

Árbitros no han sido notificados del pago

En el mismo añade que “ojalá para este 2025 puedan encontrar una solución tanto clubes, Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) junto a los árbitros”.

“Al final del día para nosotros es muy rara la situación en el arbitraje. No podemos opinar en nada, no designamos, no calificamos, sólo pagamos. Paga y calla. Perdón, paga el doble que la Copa Ecuador y calla. Y aún así a veces para el arbitraje somos los malos de la película”, prosiguió.

Finalmente, señala que “no existe una tabla de honorarios para el 2025″, y que aquello deberá realizarse en una reunión entre los clubes y la FEF. El mediodía de este jueves 13 se le consultó a Muentes sobre el pago a lo que él respondió: “No tengo el dato de la Federación, LigaPro nos debe algo más de 500 mil dólares.

