Loja City, el campeón juvenil que tendrá el desafío de medir a Liga de Portoviejo

Loja City, campeón del torneo provincial de Loja, se medirá a Liga de Portoviejo el 13 de septiembre en el estadio Reales Tamarindos por los 32avos de final del Ascenso Nacional Ecuabet 2025, buscando avanzar hacia el ascenso a la Serie B 2026.

Liga (P) medirá al bicampeón provincial

Loja City se coronó campeón del torneo de Segunda Categoría de Loja 2025 por segundo año consecutivo, tras un desempeño sobresaliente en el torneo provincial. El equipo, que cambió su razón social de Sportivo Loja a Loja City en 2025, sumó 22 puntos en ocho partidos, con siete victorias y un empate. Anotó 20 goles y recibió cinco, destacando su solidez ofensiva y defensiva. Camilo Valencia lideró la tabla de goleadores con seis tantos, seguido por Rivaldo Mina y Moisés Plaza, con tres goles cada uno.

El club, dirigido hasta el 19 de agosto por Luis Tenorio, anunció la salida del entrenador por mutuo acuerdo. Tenorio expresó su gratitud: “Agradezco infinitamente al Club Loja City FC por el apoyo y las oportunidades brindadas”. La FEF no ha confirmado al nuevo técnico para los play-offs nacionales.

Duelo clave ante Liga de Portoviejo

Loja City enfrentará a Liga de Portoviejo, uno de los siete representantes de Manabí, en los 32avos de final del Ascenso Nacional Ecuabet 2025. El partido de ida se disputará el 13 de septiembre en el estadio Reales Tamarindos (Portoviejo), y la vuelta está programada para el 20 o 21 de septiembre en el Complejo Deportivo Libertad (Catamayo) o el estadio Reina del Cisne (Loja). Los ganadores avanzarán a un nuevo sorteo para los dieciseisavos de final.

Formato del Ascenso Nacional

El Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, en su 52ª edición, reúne a 64 equipos de 22 provincias en play-offs de eliminación directa. De los 222 clubes que compitieron en los torneos provinciales, el 96% cumplió con los requisitos legales establecidos por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Los cruces, desde los 32avos hasta la final, se juegan a ida y vuelta, salvo la final, que será a partido único en diciembre en un estadio neutral. El campeón y subcampeón ascenderán a la Serie B 2026.

Plantilla juvenil de Loja City

Loja City cuenta con una plantilla joven, liderada por jugadores como Edisson Ballestero, Jaren Chaux, Jean Corozo, Iaac Jimbo, Darlin Ordóñez, Camilo Valencia, César Tenorio, Anthony Mora, Yandel Minda, Moisés Plaza, Rivaldo Mina, y Giner Caicedo. Esta generación, respaldada por la hinchada lojana, logró un invicto en el torneo provincial, consolidándose como un equipo competitivo. La FEF destacó su regularidad, ubicándolos entre los favoritos para avanzar en los play-offs.

Contexto del torneo

Manabí, con siete equipos, es la segunda provincia con más representantes, solo superada por Guayas (nueve cupos). Liga de Portoviejo, que en 2024 llegó a las semifinales del Ascenso Nacional, es un rival de peso con experiencia en instancias decisivas. Loja, con un solo cupo, apuesta por repetir su éxito provincial en la fase nacional. En 2024, Atlético Vinotinto y 22 de Julio lograron el ascenso, y Loja City busca emularlos.

Próximos pasos

Los partidos de los 32avos de final se jugarán entre el 13 y 22 de septiembre, con transmisión por Tu Cancha, plataforma oficial del torneo. La FEF confirmó que los emparejamientos de las siguientes fases (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales) se definirán por sorteos posteriores, evitando cruces entre equipos de la misma provincia en las primeras rondas. La final está prevista para diciembre, con los dos finalistas asegurando el ascenso.

Expectativas para Loja City

Tras su bicampeonato provincial, Loja City enfrenta un desafío mayor ante Liga de Portoviejo, un club con historial en la Serie B y apoyo masivo en Manabí. La juventud de la plantilla lojana será clave para superar la presión de los Reales Tamarindos y aprovechar la localía en la vuelta.