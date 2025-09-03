Lionel Scaloni confirma que Argentina viajará completa a Ecuador por Eliminatorias

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, anunció este miércoles 3 de septiembre en Buenos Aires que todo el plantel viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre, en la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, descartando rumores sobre la ausencia de Lionel Messi.

Scaloni despeja dudas sobre la plantilla

En una rueda de prensa previa al partido contra Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni aclaró que no hay decisiones confirmadas sobre la exclusión de jugadores, incluido Lionel Messi, para el duelo ante Ecuador. “En principio, todos los jugadores van a viajar a Ecuador, dependiendo de cómo terminen, de si hay sancionados o no, eso no va a cambiar”, afirmó el técnico.

Scaloni enfatizó que la planificación dependerá del resultado del encuentro contra Venezuela, programado para este jueves en Buenos Aires. “Todo dependerá mucho de cómo acabe el partido con Venezuela, pero en principio es esto (todos viajan)”, añadió.

Argentina, líder absoluto de las Eliminatorias con 35 puntos, ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina en las Eliminatorias

La Albiceleste enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental antes de viajar a Guayaquil para cerrar su participación en las Eliminatorias frente a Ecuador, en el estadio Monumental Banco Pichincha. Ecuador, con 25 puntos, también está clasificado y ocupa el segundo lugar en la tabla, detrás de Argentina.

El partido en Guayaquil será el último compromiso oficial de Argentina antes del Mundial, y Scaloni busca mantener el nivel competitivo del equipo, que ha dominado el clasificatorio con 11 victorias, 2 empates y 3 derrota. La posible presencia de Messi, capitán y figura clave, ha generado expectativa, especialmente tras rumores sobre su descanso para este encuentro.

Preparación para el cierre

Scaloni no dio detalles sobre la alineación, pero aseguró que evaluará el estado físico de los jugadores tras el choque con Venezuela. Argentina ha mostrado solidez en todas sus líneas, con un promedio de 2 goles por partido y solo 6 goles recibidos en las Eliminatorias.

El duelo en Guayaquil será una oportunidad para consolidar el liderato y preparar al equipo de cara al sorteo mundialista. Ecuador, por su parte, buscará cerrar su campaña con un resultado positivo en casa, tras una sólida actuación defensiva en el torneo.